Quelle serait une fenêtre de transfert d’été réaliste pour Barcelone?

Il y a vingt jours, j’avais écrit sur la fenêtre de transfert «parfaite» pour le Barça qui comprenait, entre autres, Timo Werner, Dayot Upamecano, Álex Grimaldo et Emerson. Les quatre ont totalisé des dépenses de transfert d’environ 215 millions d’euros. Un peu raisonnable, sur le marché hyperinflé d’aujourd’hui, mais toujours significatif. Il est juste de dire que les circonstances ont changé depuis lors. Avec COVID-19 faisant des ravages à travers le monde, le sport a été suspendu et les flux de trésorerie dans les clubs de football aussi. Dans ces circonstances, une frénésie de dépenses estivales ne semble pas probable.

Que fait-il alors?

Eh bien, avec les rumeurs Neymar / Lautaro qui persistent, il semble que le Barça fera toujours (au moins) une signature «Galactico», bien que cela puisse signifier aucun renforcement dans d’autres domaines. Ce serait le premier scénario; Neymar / Lautaro + retour des locataires, peut-être? Cela signifierait que Aleña, Trincão et Pedri seraient ajoutés à l’équipe, avec Coutinho, Rafinha et Todibo restant comme possibilités. Cependant, avec des informations indiquant que le Barça cherche à tirer profit des deux Brésiliens, Todibo pourrait être le seul à rester avec les Catalans, en particulier avec Bild, Schalke ne pourra pas acheter le Français, en raison de leur situation économique désastreuse. Cependant, le Barça cherchant lui-même à réduire ses coûts, l’avenir de Todibo semble encore incertain.

Photo de Max Maiwald / DeFodi Images via .

Cela signifie que le Barça ne signerait qu’un attaquant / attaquant et se retrouverait avec les mêmes options à l’arrière, la zone la plus faible de l’équipe. En outre, avec l’avenir de Rakitic dans les airs, le milieu de terrain pourrait également faire l’objet d’un renforcement. Une approche tous azimuts pour un attaquant de renom serait un Bartomeu classique, oui, mais cela mettrait l’équipe en danger.

Dans ce cas, les dépenses totales estimées du club seraient de: 170 millions d’euros (Neymar) / 111 millions d’euros (Lautaro). De plus, dans le cas peu probable où Schalke aurait décidé d’acheter Todibo, le Barça devrait débourser 30 millions d’euros nets pour le récupérer.

Une deuxième approche, peut-être plus judicieuse, consisterait à envisager des options d’attaque relativement moins coûteuses afin de faciliter les dépenses dans d’autres domaines. Si le Barça décide de remplacer Timo Werner, qui dispose d’une clause de libération de 60 millions d’euros, cela leur laisserait environ 100 millions d’euros (de l’argent Neymar) qu’ils pourraient ensuite dépenser pour un défenseur central, un dos et un milieu de terrain. Au centre-arrière, ils pourraient regarder Dayot Upamecano (clause de libération estimée: 60 millions d’euros) ou même Yeray Álvarez de l’Athletic Club (clause de libération: 70 millions d’euros). Le club a, étrangement, été lié à Aymeric Laporte récemment, au moins selon MD. Il n’y a aucun doute sur sa capacité de défenseur et de progresseur de balle, bien sûr, mais son prix peut s’avérer être un obstacle.

Grimaldo devrait figurer en tête de liste des courses du Barça. L’ancien diplômé de La Masía a une excellente saison à Benfica et fournirait une qualité bien méritée à l’arrière gauche. Avec un prix d’environ 40 millions d’euros, l’Espagnol est également relativement bon marché. Parallèlement, le club pourrait regarder David Alaba, qui a récemment signé avec un nouvel agent et, selon Bild, pourrait envisager de nouveaux pâturages (valeur de marché: 65 millions d’euros). Avec Alaba, le Barça obtiendrait un véritable joueur utilitaire; il peut, après tout, jouer comme arrière gauche, arrière central et comme milieu de terrain défensif.

Avec ces joueurs, le Barça envisagerait une dépense totale de:

160/170 millions d’euros: Werner (ou un attaquant dans cette fourchette de prix) + Upamecano / Yeray + Grimaldo

135 millions d’euros: Werner / attaquant équivalent + Alaba (environ 75 millions d’euros)

Cependant, si la situation économique devient plus difficile, le Barça pourrait être contraint de réorienter sa politique de transfert et de regarder plutôt les joueurs d’autres équipes de Liga. Cela peut signifier une baisse des dépenses nettes, oui, mais cela pourrait permettre plus de signatures. Il pourrait y avoir des renforts pour tous les domaines qui en ont besoin. Alors qu’une fenêtre de transfert de ce type serait très hors de propos à l’ère Bartomeu, elle pourrait simplement porter ses fruits. Surtout avec Setien à la barre.

En ce moment, il est impossible de dire ce qui va se dérouler. Tout dépend du confinement du coronavirus. Tout ce que l’on peut dire, c’est que ce sera un été de bouleversements. Le vent du changement souffle déjà.