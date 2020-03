Quelles équipes descendent en cas d’annulation?

Une fois la Liga suspendue pendant deux jours, l’étape suivante consiste à décider si elle finira par être annulée. Personne n’est en mesure de prédire pour le moment comment les événements se dérouleront, donc toutes les étapes sont ouvertes. S’il n’est pas finalement repris, de nombreuses questions restent à résoudre. L’un d’eux, peut-être le plus important, est de savoir comment le champion sera décidé.

13/03/2020

Agir à 06h54

CET

Cependant, ce ne sera pas le grand cheval de bataille pour LaLiga. En cas d’annulation de la compétition, le plus important sera de savoir comment les promotions et les descentes seront gérées, ainsi que les équipes participant à la Ligue des Champions et à la Ligue Europa la saison prochaine. Les options sont multiples, mais la polémique est servie car il sera impossible de plaire à tout le monde.

À l’heure actuelle, il y a deux alternatives sur la table: la première est que ceux qui occupent actuellement des positions de descente finissent par descendre: Majorque, Leganés et Espanyol. On évalue également qu’il n’y a pas de déclin car dans les onze jours qui restent à débattre, il y a suffisamment de points en jeu pour que certains d’entre eux ne se retrouvent pas en position de relégation. Dans ce cas, oui, l’option est envisagée que, afin de ne pas nuire à la deuxième équipe, il y aurait deux promotions, ce qui obligerait à faire une première division avec 22 équipes. Si c’est le cas, ce ne serait que pour une saison. L’année suivante, les 20 équipes reviendront.

L’EUROPE, L’AUTRE DÉBAT

En ce qui concerne l’Europe, il semble pour le moment qu’il n’y aura pas autant de controverse. Selon les informations de LaLiga et de la Fédération royale espagnole de football, l’option la plus envisageable est pour ceux qui sont classés aujourd’hui d’y assister. S’il en était ainsi et si les onze jours restants à contester ne pouvaient pas être achevés, en ce moment, ils joueraient la Ligue des champions, le Barça, le Real Madrid, Séville et la Real Sociedad. La Ligue Europa serait jouée par Getafe et la précédente de la Ligue Europa serait pour l’Atlético.