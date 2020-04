Quelles sont les options pour l’UEFA Champions League?

MANCHESTER, ANGLETERRE – 8 avril: le football officiel de l’UEFA Champions League avec un masque de protection le 7 avril 2020 à Manchester, en Angleterre. Il y a eu plus de 60 000 cas signalés de coronavirus COVID-19 au Royaume-Uni et plus de 7 000 décès. Le pays en est à sa troisième semaine de mesures de verrouillage visant à ralentir la propagation du virus. (Photo de Visionhaus)

Plusieurs options sont envisagées pour reprendre l’UEFA Champions League, sur les alternatives disponibles pour compléter le calendrier européen du football en raison de la pandémie de coronavirus.

Option pour terminer la Ligue des champions

Plusieurs options

De nombreux rapports ont indiqué que l’organe directeur du football européen devra se prononcer sur deux choix principaux.

Ses plans dépendent de la rapidité avec laquelle les plans nationaux peuvent être mis en œuvre.

L’une des options est de terminer le quart de finale et les demi-finales comme d’habitude, avec des matchs à deux pattes qui se joueront en juillet et août.

La deuxième voie consiste à jouer les quarts de finale et les demi-finales comme un match unique. Cela le condenserait alors en presque un mini-événement.

La finale se déroulera ensuite comme prévu à Istanbul le 29 août.

Jusqu’à présent, le Paris Saint-Germain, l’Atletico Madrid, l’Atalanta et le RB Leipzig se sont tous qualifiés pour les huit derniers de l’UEFA Champions League.

Quatre autres matches de deuxième tour doivent encore être décidés, y compris le match retour appétissant entre Manchester City et le Real Madrid.

L’UEFA se réunira à nouveau la semaine prochaine

Le Comité exécutif de l’UEFA se réunira le 23 avril pour discuter plus avant de la fin de la saison en cours à cause du coronavirus.

La réunion se fera via une vidéoconférence.

Les 55 associations membres de l’UEFA se réuniront deux jours avant les pourparlers du comité exécutif. Ici, une session d’information aura lieu.

La réunion décidera que les ligues européennes pourront se terminer tôt si une association nationale le souhaite.

La Pro League belge a été la première grande ligue européenne à être annulée à cause du virus le 2 avril.

À la suite de cette décision, il a été suggéré que l’UEFA inflige des sanctions à toute instance nationale de football agissant unilatéralement.

Pourtant, jusqu’à présent, il ne semble pas figurer à l’ordre du jour de l’UEFA.

Quelles sont les autres options pour l’UEFA?

En dehors des deux principales options qui seraient envisagées, l’UEFA Champions League pourrait redémarrer si d’autres opportunités étaient envisagées.

Une solution potentielle serait de créer un scénario de type Championnat d’Europe ou Coupe du monde.

Des sites neutres proches les uns des autres pourraient accueillir des matchs dans un pays.

Ce serait une option plus sûre pour les joueurs, qui pourraient être contrôlés et testés pour le coronavirus dans un environnement.

Mais la finale est déjà destinée à Istanbul. Il est difficile de prévoir comment ils pourraient changer le lieu de la finale à ce stade.

Il serait possible de tenir encore la finale dans la capitale turque. Cela pourrait alors permettre au quart et aux demi-finales de se jouer sur des sites neutres.

Si un match doit décider du quart de finale et des demi-finales avec une seule équipe ayant l’avantage de jouer à domicile, alors une décision sur la règle des buts à l’extérieur serait également nécessaire.

Pourtant, l’avantage à domicile serait effacé si les matchs se jouaient à huis clos.

Stades vides susceptibles de fermer des étapes

Il semble inévitable que le reste de l’UEFA Champions League se joue à huis clos. D’autant plus que de nombreuses équipes restées dans la compétition viennent des pires pays touchés par le coronavirus, comme l’Espagne et l’Italie.

Les matches retour au deuxième tour entre Valence et Atalanta, le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund se sont déroulés sans supporters.

Avant la suspension du football en Europe, il avait déjà été annoncé que les matches retour entre Barcelone et Naples et le Bayern Munich et Chelsea devaient se jouer dans un camp Nou et une salle Allianz Arena vides.

Le maire de Bergame a décrit la première étape entre Atalanta et Valence comme une «bombe biologique».

Le directeur des soins intensifs de l’hôpital Papa Giovanni de Bergame, Luca Lorini, a déclaré qu’il pensait que le match à venir avait contribué à propager l’épidémie de coronavirus.

Le San Siro, où s’est déroulé le match, est situé dans le quartier de Bergame. 44 000 personnes se trouvaient dans les tribunes, ce qui a joué un rôle central dans l’épidémie.

