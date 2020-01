Quelques jours après le début de la Super League, Daniel Osvaldo s’est blessé

Banfield a joué deux matchs amicaux contre l’Atlético Tucumán face à la reprise de la Super League et Daniel Osvaldo non plus.

L’attaquant a subi une nuisance et les études correspondantes ont été réalisées. Enfin, il a été confirmé que Dani Stone a subi une larme au soleil et sera inactif pendant trois semaines.

Vous ne pouvez retourner devant les tribunaux que pour la date 19 de la Super League, lorsque Banfield reçoit Rosario Central à Florencio Sola.

Il convient de noter que lors de la réunion devant le doyen, Osvaldo a retrouvé son ancien partenaire Cristian Erbes. Ils ont pris une photo et l’ont partagée sur les réseaux. Regardez!