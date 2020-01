Quelques jours après les débuts de Miguel Russo, Xolos de Tijuana a offert 6,5 millions pour Sebastián Villa

Le marché des laissez-passer est calme pour tout le monde de Boca. La seule incorporation jusqu’à présent était celle de Guillermo Pol Fernández + les retours de Leonardo Jara et Nahuel Molina Lucero.

Pour sa part, la seule victime de l’équipe était celle de Kevin Mac Allister, qui a terminé son prêt et a dû retourner à Argentinos Juniors.

Cependant, dans les dernières heures, une offre millionnaire pour Sebastián Villa est tombée et maintenant la nouvelle direction de Boca devra donner une réponse.

Xolos de Tijuana, un important club mexicain, a offert 6,5 millions de dollars pour 70% du pass colombien, qui est l’un des favoris de Miguel Ángel Russo dans le Xeneize.

Sans aller plus loin, l’entraîneur de Boca a évoqué cette situation: “Nous ne savons rien des offres, jusqu’à présent personne n’est venu me communiquer quoi que ce soit. Villa a beaucoup de choses: elle est déséquilibrée, elle a de la vitesse, elle a du pouvoir. Elle peut Donnez beaucoup de choses. Pour mon plaisir et connaissant le football colombien, j’ai les temps nécessaires. Son avenir est Boca, ce n’est pas un autre côté“il a fermé.

Il convient de noter qu’il y a peu de temps, une offre de Tigres de México est également arrivée, qui a tenté de prendre Villa en prêt, mais de Boca, ils l’ont rejetée. Qu’arrivera-t-il au Colombien?