“Quelqu’un m’aide, Juve si la tête est détachée même la tactique est mauvaise”

VERONA. Après le match de Hellas Verona-Juventus, un match qui a sanctionné la troisième défaite des Bianconeri en championnat, malgré le record de Ronaldo en marquant pour le dixième match consécutif. Résultat enfant du énième procès des bianconeri du point de vue de la détermination et du désir de gagner.

GAP DE CONCENTRATION DANGEREUSE

Avant le match, le capitaine Bonucci avait longuement parlé de la Ligue des champions et de la volonté du groupe d’avancer dans la compétition continentale maximale. Un signal qui, à l’approche des huitièmes de finale, est très préoccupant Maurizio Sarri du point de vue du championnat: «Si nous ne sommes pas avec la tête, même la tactique est mauvaise, quand la tête n’est pas à 100%, alors les jambes ne vont pas non plus. Scudetto? Gagner n’est jamais pris pour acquis, au fil des années, il est clair que cela devient de plus en plus difficile car les adversaires ne regardent pas. Nous devons lutter contre ces baisses de concentration, j’espère que quelqu’un m’aidera à résoudre ce problème. – l’admission de l’entraîneur de la Juventus qui fait peur aux supporters – Nous avons été trop légers dans diverses situations, notamment au cours des 20 dernières minutes où nous avons pris notre temps pour le perdre. Félicitations à Vérone mais le premier but, je refuse vraiment de commenter. Écart entre la maison et l’extérieur? Nous en avons parlé mais rien n’a été résolu. Aujourd’hui, nous savions que nous devions souffrir un peu au début, mais nous avons bien fait et avons créé nos chances. Vérone a de nombreux mérites, elle nous a bien pressés et a rendu difficile la construction de l’action à partir de l’arrière. “