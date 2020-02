Manchester City a été banni de toutes les compétitions de l’UEFA pendant deux ans en raison d’une violation des règles du fair-play financier. En plus de nous donner à tous une raison de rire aux dépens de nos voisins, qu’est-ce que cela signifie pour Man United?

Potentiellement, cela pourrait affecter les Red Devils de plusieurs façons, dont certaines pourraient représenter une bonne nouvelle, et d’autres qui pourraient s’avérer plus compliquées.

L’effet le plus évident de l’interdiction de City sur les Reds est qu’en supposant que les Citizens terminent dans les quatre premiers de la Premier League, leur place de qualification pour la Ligue des Champions sera perdue et donc, quelle que soit l’équipe en cinquième position obtiendra cette place convoitée en Europe. compétition d’élite.

À l’heure actuelle, six points séparent six équipes – Chelsea, Sheffield United, Spurs, Wolves, Everton et United – en lutte pour la quatrième place. Les Red Devils détenant actuellement le pointage le plus bas des participants, grimper au quatrième rang semble être un défi de taille. Mais si le cinquième se qualifie maintenant, la tâche devient soudainement beaucoup plus facile, surtout avec un match en main contre trois de ces autres prétendants et six pointeurs contre quatre d’entre eux à venir.

Si les Red Devils devaient se qualifier pour les phases de groupes de la Ligue des champions, ils deviendraient instantanément beaucoup plus riches – potentiellement de 50 à 100 millions de livres sterling (selon les chiffres cités par Planetfootball). Bien sûr, cela gonflerait considérablement le transfert et pourrait valoir une ou deux signatures de classe mondiale supplémentaires en été.

Old Trafford deviendra également beaucoup plus attrayant pour les cibles de transfert potentielles, car la plupart des grandes stars veulent pouvoir jouer sur la meilleure scène de club du monde. Et inversement, l’Etihad perdra un certain attrait – ce qui inclinerait l’équilibre vers United dans les négociations avec les joueurs que les deux clubs sont en compétition pour signer.

Ensuite, il y a le problème de Pep Guardiola. Déjà l’objet de nombreuses spéculations sur son avenir, voudra-t-il rester dans un club sans aucune chance de concourir pour le prix le plus convoité au monde? Le Bayern Munich et Barcelone feront la queue pour le reprendre et la Juventus pourrait revenir appeler après une saison décevante sous Maurizio Sarri.

La question importante pour United vient alors, si Pep part, qui le remplacera à l’Etihad? Le favori pour succéder à Guardiola, Mauricio Pochettino, est également le favori pour prendre le relais à Old Trafford en cas de limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer.

Pochettino à City quitterait United sans successeur évident du Norvégien.

Une autre possibilité – bien que ce soit peut-être un peu exagéré – est que les joueurs actuels de la ville décident de chercher de nouveaux pâturages afin de pouvoir jouer en Ligue des champions. Avec David Silva, Leroy Sane, Sergio Aguero et Fernandinho maintenant tous dans les 16 mois suivant l’expiration du contrat et des joueurs comme Kevin de Bruyne face à la perspective d’avoir 30 ans avant de pouvoir jouer à nouveau en Europe, il pourrait y avoir des troubles et la possibilité d’un ou deux faire le déplacement à travers la ville si l’accord était bon.

Bien sûr, ce sont tous des ifs, ands, mais et maybes. L’appel de la ville contre l’interdiction auprès du Tribunal arbitral du sport pourrait être accueilli et tout pourrait reprendre son cours normal. United ne pourrait de toute façon pas terminer cinquième, ou pourrait même finir quatrième et ne pas avoir besoin de l’exclusion de City pour les aider dans la Ligue des Champions. Pep pourrait rester à l’Etihad, quoi qu’il arrive, et Solskjaer pourrait garder son emploi à Old Trafford pour son propre mérite.

Il est juste de dire que, quoi qu’il arrive, l’interdiction a certainement placé le chat parmi les pigeons des deux côtés de Manchester.

Odion Ighalo devrait faire ses débuts pour United lors du match de la semaine prochaine contre Chelsea. Mais que savez-vous des joueurs africains de Man United au fil des ans? Répondez à notre quiz pour tester vos connaissances!