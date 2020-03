Qu’est-il arrivé à Leicester City depuis le début de 2020? – HITC

Trois raisons principales pour lesquelles la forme de Leicester City a chuté depuis le début de l’année.

D’être les favoris pour devenir les finalistes de la Premier League à potentiellement perdre 10 points derrière Manchester City, Leicester City n’a pas vraiment eu le meilleur des départs pour la nouvelle année.

Les Foxes volaient dans la première moitié de la saison et semblaient capables de battre n’importe quel camp qui les affrontait. Cependant, leur forme a pris un énorme plongeon depuis le début de l’année après avoir remporté seulement trois matchs sur 10 possibles depuis le lendemain de Noël.

Voici trois raisons pour lesquelles leur forme a connu un tel succès:

Blessures à Vardy et Ndidi:

Jamie Vardy a récupéré trois blessures minimes depuis Noël et cela a été un facteur énorme dans les luttes de Leicester depuis. L’Anglais a marqué 17 fois en championnat lors de ses 18 premiers matchs mais n’a pas réussi à retrouver le fond du filet depuis.

L’absence de Wilfred Ndidi au centre du parc a sans doute été le plus gros coup dur de Leicester. Le Nigérian n’a joué que 79 minutes depuis le match du jour de l’An contre Newcastle United.

Les Foxes n’ont plus gagné un seul match en son absence depuis le début de l’année, mais avec lui, il devrait revenir bientôt en action, les choses peuvent changer rapidement.

Manque d’expérience:

Parmi les joueurs qui ont disputé plus de 10 matchs en championnat cette saison, seuls Vardy, Evans, Albrighton et Schmeichel ont plus de 30 ans.

Le milieu de terrain le plus fort de Leicester est Ndidi, Tielemans et Maddison, le plus âgé étant ce dernier à 23 ans, juste un mois de plus que le Nigérian.

Soyuncu et Chilwell ont tous deux 23 ans, Choudhury et Barnes ont 22 ans tandis que même le plus expérimenté Ricardo Pereira a commencé la saison à 25 ans.

Il est mentalement épuisant pour les joueurs de ce jeune de faire face à la pression constante de la Premier League. Cependant, ils ont dépassé leurs attentes et avec un peu plus de maturité, ils seront les meilleurs joueurs dans un avenir très proche.

Fenêtre de transfert de janvier décevante:

Après un début de saison incroyable, Rodgers aurait pu plonger sur le marché pour quelques nouveaux visages en janvier. Cependant, il était content d’un seul ajout à l’équipe – Ryan Bennett des Wolves prêté.

Quelques bonnes signatures, même en tant que remplaçants, auraient pu donner un coup de pouce à Leicester avant la seconde moitié de la saison. Ils ont choisi de ne pas le faire et la fatigue et les blessures ont fait que certains de leurs joueurs vedettes ont sous-performé lors des derniers matchs.

Leicester reste le favori pour terminer troisième et se qualifier pour la Ligue des champions. Cependant, ce sera un combat jusqu’à l’arrivée, surtout s’ils glissent encore quelques fois avant la fin de la saison.

