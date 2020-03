Joel Pereira de Hearts au cours de la Premier League écossaise match entre Hearts et Aberdeen à Tynecastle Park le 29 décembre 2019 à Édimbourg, en Écosse.

Le prodige de Manchester United, Joel Pereira, est actuellement en difficulté en Écosse avec Heart of Midlothian, mais les choses n’ont pas toujours été mauvaises pour le jeune gardien. Ses premiers jours avec United ont été couronnés de succès et Pereira a même eu la foi de son compatriote Jose Mourinho pendant son mandat. Malgré cela, le Portugais semble être un flop, mais doit garder son esprit élevé afin de donner une deuxième chance à sa carrière.

Qu’est-il arrivé au prodige de Manchester United, Joel Pereira?

La confiance de Jose Mourinho

Jose Mourinho avait une grande confiance dans le jeune. En 2017, le manager portugais a déclaré: «Nous [Manchester United] avons deux gardiens de but fantastiques, nous avons un troisième gardien de but qui, je pense, sera le meilleur gardien portugais de la prochaine génération [Joel Pereira]. Nous avons d’excellents gardiens de but et contre quiconque dans le monde en qui j’ai confiance [them] complètement”.

Il croyait tellement en Pereira que même avec son manque d’expérience, il le choisirait contre n’importe qui, montrant l’incroyable confiance qu’il avait en le gardien de but.

Avec la conviction de Mourinho un énorme booster de confiance, Pereira a apprécié les apparitions avec les U23, la Coupe EFL, la FA Cup et même la Premier League. Il a passé la saison dernière en prêt, mais a lutté pour le temps de jeu, avec seulement 15 apparitions en 2018/19. L’été dernier, il a rejoint Hearts sur un contrat temporaire, la pré-saison ayant été un succès, et prêt pour une saison pour prouver qu’il est capable de le faire dans le big-time.

Mauvais sort de prêt

Joel Pereira a énormément de mal depuis son arrivée en Écosse. Malgré la croyance de l’un des plus grands managers de tous les temps et une campagne de pré-saison sensationnelle, Pereira a été pauvre pour Hearts.

Il n’a que trois feuilles blanches en Premiership écossaise cette campagne et a expédié 37 buts en 20 apparitions dans la compétition. À six reprises, il en a concédé trois ou plus dans la ligue, mais récemment, il a été licencié et Hearts, qui lutte contre la relégation, a connu une augmentation drastique de sa forme.

S’il garde sa confiance et son moral, il pourrait encore relancer sa carrière, sans rien perdre à emprunter la saison prochaine également.

