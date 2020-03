Qu’est-il arrivé aux deux starlettes Chelsea braconnées à Leeds en 2006

Nostalgie

En 2006, Chelsea a atterri dans l’eau chaude après avoir recruté les jeunes Tom Taiwo et Michael Woods de l’académie de Leeds United.

Le président de Leeds et ancien propriétaire de Chelsea, Ken Bates, a accusé les Bleus d’avoir fait des démarches illégales vers Taiwo et Woods, ainsi que Danny Rose, qui a rejeté cette décision. Pas exactement connu pour une approche délicate de telles situations, Bates a exacerbé les choses en appelant Roman Abramovich and co «un groupe de shysters de Sibérie».

Ayant qualifié une offre initiale de 200 000 £ d ‘”insultante”, Bates a appelé Chelsea à faire face à une déduction de points, à une interdiction de transfert ou à une suspension des compétitions européennes, mais il a finalement accepté une compensation de 5 millions de livres sterling dans un règlement à l’amiable.

Rose allait devenir un nom établi de la Premier League après avoir quitté Leeds l’année suivante – et avoir vu sa loyauté remise en question par Bates dans le processus – pour rejoindre Tottenham. Avec 29 sélections pour l’Angleterre et une expérience de la finale de la Coupe du monde et de la Ligue des champions, il est juste de dire qu’il a probablement pris la bonne décision.

Mais qu’en est-il de Taiwo et Woods? Nous avons regardé leurs carrières respectives pour voir comment ils s’en sont sortis après avoir échangé le West Yorkshire contre le West London.

Tom Taiwo

La carrière de Taiwo à Chelsea a connu le pire départ possible lorsqu’il s’est cassé les jambes deux jours avant qu’il ne fasse ses débuts dans l’équipe de jeunes de Chelsea.

Le milieu de terrain a également lutté contre des accusations dirigées contre ses parents selon lesquelles ils avaient accepté des coupables pour influencer la décision de leur fils de quitter Leeds.

“Ce sont de bonnes personnes honnêtes, donc c’était bouleversant que quelqu’un puisse écrire de mauvaises choses à leur sujet alors qu’il n’avait rien fait de mal”, a déclaré Taiwo au Daily Record en 2012.

«Des choses comme si on leur avait acheté une voiture. Qu’ils avaient vendu leur fils pour une nouvelle cuisine. Les accusant fondamentalement de prendre des revers. Mon père est un gars droit et honnête. C’était décevant. Ils voulaient juste que je prenne la meilleure décision pour moi. »

En fin de compte, Taiwo n’a jamais accédé à la première équipe de Stamford Bridge et un prêt à Port Vale n’a offert que peu d’encouragement lorsque le club de League Two a choisi de ne pas prolonger le séjour d’un mois de 18 ans.

Après avoir été jugé avec les Sounders de Seattle en mars 2009, Taiwo a choisi de rester en Angleterre et de rejoindre Carlisle United en prêt avant la saison 2009-10, assez impressionnant pour voir l’accord devenir permanent.

«À 16 ans, j’étais considéré comme une très bonne perspective; maintenant je suis à Carlisle », a-t-il déclaré au Daily Mail en 2011 tout en critiquant le système académique en Angleterre. “Vous voyez des garçons qui n’étaient pas classés à 16 ans qui à 23 ans jouent pour l’Angleterre.

«Chris Smalling, il jouait hors ligue. Maintenant, il est l’un des meilleurs joueurs de Manchester United et de l’Angleterre. Il se moque du système académique, montre que ce n’est pas tout et pour tout. Des garçons comme moi ont traversé le système et maintenant je suis loin de son niveau. Voilà l’inquiétude. “

Taiwo faisait partie de l’équipe de Carlisle qui a remporté le trophée de la Ligue de football à Wembley en 2011, mais a quitté en termes acrimonieux l’année suivante, empêchant un déménagement potentiel à Bradford City qui l’a laissé à la place se diriger vers le nord pour rejoindre Hibernian.

Après deux ans avec Hibs, il a chuté au championnat écossais pour rejoindre Falkirk, où il a passé quatre saisons et a aidé le club à atteindre la finale de la Coupe d’Écosse.

Le retour à la Premiership écossaise avec Hamilton a été de courte durée car il a été libéré après une seule saison et a pris sa retraite en 2019, à l’âge de 29 ans, après avoir eu des problèmes de blessures lors des trois campagnes précédentes.

“Les autres joueurs de Leeds et Chelsea étaient meilleurs que moi”, a concédé Taiwo lors de l’entretien avec le Daily Mail.

“Je suis une personne simple. Si j’avais pu rentrer chez mes parents la nuit, je ne me serais pas autant inquiété. J’avais une jambe cassée et d’autres montaient. Tu t’inquiètes. Être loin de chez soi n’est pas une mauvaise chose, vous grandissez vite, mais cela peut être intimidant. “

Il a ajouté: «D’autres garçons peuvent lire beaucoup trop dans les choses. J’étais inquiet. Mon état d’esprit a changé maintenant. Mais quand vous allez dans un grand club et que vous voyez la première équipe, cela vous frappe que c’est ce que vous aspirez à être. Vous avez presque envie d’y participer avant d’être prêt.

«Puis à 17-18 ans, il y a un changement, cela devient une profession au lieu d’être simplement agréable. Les joueurs de Barcelone ont toujours l’air de s’amuser, leurs joueurs n’ont pas peur. Mais il y a beaucoup de peur chez les jeunes joueurs. »

Michael Woods

S’adressant à l’annonceur Harrogate en 2013, Woods a défendu sa décision de rejoindre Chelsea en disant: «Il fut un temps où nous étions tous entraînés [at Leeds] et a dit que l’académie allait être supprimée, qu’il n’y aurait plus de jeunes et qu’ils avaient du mal à payer leurs salaires », a-t-il dit.

“Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point c’était mauvais. Je n’avais pas d’autre choix que d’y aller. “

Et il a déclaré à la BBC en 2015: «Nous avions un côté fort qui avait grandi ensemble. Danny Rose, Fabian Delph, Tom Taiwo et Jonny Howson. Beaucoup de grands clubs de Premier League ont reniflé pour prendre quelques-uns d’entre nous, essayant simplement de profiter de la situation financière de Leeds.

“Beaucoup de sourcils ont été soulevés comme pour dire:” Allez-vous y aller et avoir une chance? “. Je pensais que dans 10 ans, je penserais” Et si je n’y allais pas. “

«Dans tous les emplois, tout le monde veut essayer d’être le meilleur possible. Quand vous avez cet âge et que vous entendez que Mourinho s’intéresse à vous… »

Woods s’en est légèrement mieux tiré que Taiwo, apparaissant deux fois pour la première équipe de Chelsea en FA Cup 2006-07. En remplaçant Frank Lampard lors d’une victoire 6-1 contre Macclesfield Town à l’âge de 16 ans et 275 jours, le milieu de terrain est devenu le quatrième plus jeune joueur à avoir joué pour les Blues.

L’ancien international juvénile d’Angleterre a reçu une autre apparition lors de la victoire 3-0 de Nottingham Forest lors de la manche suivante, mais n’a été jusqu’à un remplaçant inutilisé qu’une fois pour un match de Premier League.

Mais, comme Taiwo, les blessures ont freiné sa progression. Deux ans après son séjour à Stamford Bridge, Woods commençait à se sentir «à l’aise» à s’entraîner avec Lampard et Michael Essien, pour se faire dire qu’il ne pourrait plus jamais jouer au football après avoir subi une grave blessure au genou dans un match de réserve. Dix minutes après son retour, il s’est ensuite disloqué la cheville.

“Je volais pendant les deux premières années”, a-t-il déclaré à la BBC. «J’aimais mon football et je me sentais confiant dans mes capacités. Ensuite, les blessures ont frappé. Je n’ai pas de mauvais mots à dire sur Chelsea et l’académie, la façon dont ils ont traité ma blessure. Ils ne pouvaient plus faire. “

À son retour à la forme physique, il a été envoyé en prêt dans le comté de Notts mais n’a pas réussi à pénétrer dans leur équipe de League One, apparaissant seulement deux fois en FA Cup.

Après avoir été libéré par Chelsea à la fin de la saison 2010-11, il a fallu à Woods jusqu’en février 2012 pour trouver un nouveau club, rejoignant Yeovil Town à des conditions non contractuelles après des essais infructueux avec Aberdeen et Walsall.

Son premier but dans le football senior est arrivé contre Rochdale, l’aidant à se frayer un chemin dans le onze de départ de Yeovil, mais un carton rouge à seulement sa cinquième apparition l’a vu manquer la fin de la saison par suspension et il a ensuite quitté le club à la fin de la campagne.

Un autre accord non contractuel l’a vu déménager à Doncaster Rovers en octobre 2012, mais il a été libéré deux mois plus tard après une sortie solitaire et est passé en non-ligue en rejoignant la conférence North Harrogate Town.

À son crédit, les performances de Woods l’ont vu gagner un retour dans la Ligue de football avec Hartlepool en 2014. Le club du Nord-Est a fourni la plus longue période de sa carrière dans un seul club depuis ses jours à Chelsea, alors qu’il apparaissait plus de 150 fois sur quatre. ans, bien qu’il ne puisse pas les empêcher de subir la relégation en Ligue nationale en 2017.

Maintenant âgé de 29 ans, après avoir rejoint Harrogate Town pour un bref séjour, il est maintenant au milieu d’un contrat de deux ans chez Dover Athletic.

