Questions et réponses avec l’ennemi: discussion finale sur SuperCopa

La finale SuperCopa de dimanche à Jeddah se déroulera entre deux équipes qui ont remporté un zéro combiné des trophées majeurs la saison dernière. Mais nous y sommes – l’invitation étendue à quatre équipes et un système de classement qui permet à l’Atletico et au Real Madrid de s’introduire parce que Barcelone a remporté le doublé national – signifie que nous avons un Derby entrant (bonus).

L’Atletico Madrid n’était pas aussi convaincant que le Real Madrid lors de leur match de demi-finale, mais il y a quelques mises en garde: Valence n’a pas beaucoup combattu contre une masterclass Zidane; et Barcelone est passé à la vitesse supérieure et a dominé les hommes de Simeone pendant 80 minutes – seulement pour traverser un effondrement sauvage et imprévisible alors que leur ligne haute a finalement été incendiée par une équipe d’Atleti qui n’a pas franchi la ligne médiane pour la majorité des Jeu.

Pour aider à préparer le terrain pour la finale, nous avons contacté Jeremy Beren d’Into The Calderon. Jeremy a répondu à certaines questions pour moi, et à mon tour, j’ai répondu à certaines questions, du point de vue du Real Madrid, pour Jeremy. Vous pouvez lire mes réponses sur leur site plus tard ce soir.

Soit dit en passant, vous vous souvenez peut-être que nous faisions régulièrement ce type d’articles. Je ne peux pas promettre que «Q&A avec l’ennemi» fera son retour, mais je ferai de mon mieux.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, assurez-vous d’écouter le podcast Churros y Tácticas d’aujourd’hui pour plus de discussions sur SuperCopa:

Kiyan: Donc, il s’avère que l’Atletico Madrid peut attaquer s’ils le doivent absolument. Contre Barcelone, Joao Felix avait six passes à la mi-temps, et Oblak avait plus de touches que Angel Correa, Renan Lodi, Joao Felix et Alvaro Morata. Tout à coup, l’Atletico était sur le point d’être éliminé en fin de match, et a décidé d’incendier absolument la ligne haute du Barça. Pourquoi ne peuvent-ils pas faire plus pour que nous n’ayons pas à nous cogner les yeux pour regarder Atleti jouer chaque semaine?

Jeremy: Parce que où est le plaisir d’avoir beaucoup de possession et de jouer fluide, d’attaquer le football? Ce n’est pas amusant.

L’une des grandes ironies de Diego Simeone est l’anxiété provoquée par ses tactiques de prudence, son plaisir de découvrir des pistes minces. Lorsque Koke a ouvert le score immédiatement après le début de la deuxième mi-temps jeudi, je m’attendais à peu près à la même chose. L’Atlético avait été assiégé en première mi-temps et avait désormais une avance à protéger.

Mais Barcelone a finalement fait compter toute cette pression – et dans une situation à élimination directe, a finalement forcé la main de Simeone. Un Vitolo sain donne à Atleti une ruse et un changement de rythme, et son agressivité a essentiellement changé la donne. Le Barça avait l’air fatigué et Antoine Griezmann lui-même a déclaré que son ancienne équipe avait les jambes les plus fraîches.

En bref: c’est une question de contrôle et de solidité, et Simeone n’aime pas perdre ça. Mais ses joueurs ont été reculés dans un corner et ont été aidés par une très faible défense du Barça. Ils ne voulaient pas s’envoler pour l’Arabie saoudite pour rien.

Kiyan: Thomas Partey a fait mon équipe de la Liga de la saison jusqu’à présent, même s’il semble avoir un peu refroidi. Quelle est son importance?

Jeremy: Thomas a été le milieu de terrain le plus régulier de l’Atlético cette saison après avoir concouru quelques minutes avec Rodri l’année dernière. Il a maintenant 26 ans et s’est transformé en un pivot extrêmement complet, rompant les lignes avec son dépassement progressif (il est l’un des meilleurs de la ligue à cet égard), commençant des contre-attaques avec ses tacles et tombant le plus profondément pour aider ses défenseurs centraux. Sa seule faiblesse (si nous pouvons l’appeler ainsi) est sa propension à commettre une faute – mais c’est un milieu de terrain Simeone, bien sûr, il va se faire une ou deux chevilles. Dans l’ensemble, il joue le meilleur football de sa carrière et il a besoin d’un nouveau contrat – l’actuel a une clause de libération de 50 millions d’euros.

Kiyan: Verrons-nous jamais Saul jouer de nouveau de manière centrale? Je suis fatigué de le voir comme ailier arrière ou ailier très défensif. Hier soir, il n’avait pas fière allure contre Messi sur ce flanc, mais nous savons tous à quel point il peut être bon.

Jeremy: Les meilleurs atouts de Saúl sont sa polyvalence et sa volonté de tout faire pour l’équipe. Ses plus gros inconvénients sont sa polyvalence et sa volonté de tout faire pour l’équipe. Il a montré plus de confort de l’arrière gauche cette saison et Simeone a jugé bon de le jouer là-bas souvent compte tenu du manque d’expérience de Renan Lodi. Sa meilleure position reste en tant que CM et le couple préféré de Cholo est Saúl-Thomas, mais l’entraîneur a eu du mal à garder Héctor Herrera hors de l’équipe – HH a gagné ses minutes au cours des deux derniers mois.

Kiyan: Marcos Llorente a presque marqué un but solo sauvage. Était-ce son plus grand moment dans un maillot Atleti, et avez-vous un quelconque espoir pour lui?

Jeremy: Je dirai oui, car il n’y a pas eu beaucoup d’autres moments au choix!

Je garderai espoir pour Marcos aussi longtemps que possible. Le joueur qui a dominé à Alavés est toujours là quelque part. Enfer, même le gars qui a assez bien joué sous Solari l’année dernière est toujours là. Mais il a ramassé des cartons jaunes à un rythme très élevé et trois des autres milieux de terrain centraux – Koke, Saúl et Thomas – sont tous partants lorsqu’ils sont en bonne santé. C’est une situation compliquée pour lui, et à part une blessure, il n’y a pas de solution facile.

Kiyan: Donnez-nous votre prédiction

Jeremy: L’Atlético remportera la SuperCopa avec un autre but en retard. 2-1.