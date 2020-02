Questions et réponses avec l’ennemi: le Real Madrid se rend à Pampelune pour affronter Osasuna

El Sadar, le stade d’Osasuna, est un endroit notoirement difficile à jouer. Cela dit, le Real Madrid n’y a perdu qu’une seule fois – une défaite de 2-1 en 2009 – et n’y a perdu que quatre fois. Ils vont généralement à Pampelune préparés pour l’assaut.

Au hasard: Ferenc Puskas adorait jouer contre Osasuna et marquer sept buts en sept matchs contre eux.

Pourtant, ce sera un match difficile. Un zeste de banane si vous voulez. Mais, étant donné que Zidane a reposé autant de joueurs clés en milieu de semaine, c’est un jeu auquel le Real Madrid devrait être enfermé.

Pour aider à préparer le terrain pour le choc de dimanche, j’ai discuté avec le journaliste de football espagnol et fan d’Osasuna Ignasi Torné.

Kiyan: Salut Ignasi. Tout d’abord, mes condoléances pour la blessure de Chimy Avila. Il a été une véritable joie à regarder cette saison. Comment votre équipe s’en sort-elle sans lui?

Ignasi: Oui, bien sûr. Chimy a été notre plus grande star cette saison. Il reflète le caractère authentique d’Osasuna et de ses fans. Comme vous le dites, c’est une joie quand un joueur comme Chimy Ávila pousse et court sur la ligne pour faire pression sur l’attaque. Les défenseurs luttent toujours contre lui. C’est le genre de joueur que nous aimons le plus.

Cependant, je veux définir Osasuna comme une équipe en termes de 11 hommes sur le terrain. Nous croyons au système de Jagoba Arrasate, et les joueurs sont un bloc solide – comme une machine. À Pampelune, c’est l’équipe qui compte. Nous chanterons pendant tout le match, extrêmement passionnés et avec notre équipe. Ce sera une fête!

Kiyan: Le Real Madrid vient de reposer un tas de joueurs clés contre Real Sociedad et sera prêt à aller à El Sadar. Est-ce que cela vous inquiète du tout?

Ignasi: Cela peut être la bonne décision pour eux, mais le Real Madrid a été éliminé de la Copa del Rey au Santiago Bernabéu, ce que quelques personnes attendaient. Au départ à El Sadar, nous ne nous soucions pas des joueurs du Real Madrid – nous savons que c’est un jeu différent lorsqu’ils nous affrontent.

Lorsque de grandes équipes viennent en ville, c’est l’un des matchs à l’extérieur qu’ils ont marqué sur leur calendrier, car ils savent que visiter Pampelune pourrait très probablement se terminer par une défaite.

Osasuna fait de son mieux contre le Real Madrid.

Kiyan: Qu’est-ce qui devrait inquiéter le Real Madrid avant le match de dimanche?

Ignasi: Je dirais le 12e homme. C’est contagieux. El Sadar crée une atmosphère si différente du reste de la Liga. Vous voyez les joueurs devenir très galants et leurs capacités augmentent plus que dans un jeu normal. L’équipe est encore plus courageuse et rapide.

Tactiquement, Osasuna est bien organisé en défense et nous comptons avec des ballers au milieu de terrain.

Malheureusement, Chimy est une perte importante pour nous, mais à Rubén García et Oier, nous pensons.

Kiyan; Quel est votre souvenir préféré des matchs Osasuna vs Real Madrid des années précédentes?

Ignasi: L’objectif de Juanfran pour nous en 2009 peut être le plus emblématique et dont on se souvienne ces dernières années à cause de ce que cela signifiait. Cela a aidé Osasun à éviter la relégation lors de la dernière journée.

Un autre fait saillant a été lorsque Walter Pandiani a lancé The Shining look à Ronaldo, qui s’est prolongé dans une confrontation après le coup de sifflet final après la victoire d’Osasun’a.

Kiyan: Quelle est votre prédiction pour le score, et comment Osasuna abordera-t-il ce jeu tactiquement?

Ignasi: Wowww. Je ne suis pas très bon avec les pronostics malgré le fait que j’ai prédit (avec mes amis, bien sûr) l’élimination de Valence, du Real Madrid et du Barça de la Copa del Rey. Je dirais une victoire locale, 2 – 1, à cause de l’atmosphère.

Je ne suis pas le meilleur analyste du match, mais ce que je peux dire, c’est qu’Osasuna affrontera le match avec une approche positive et une intensité élevée tout en rendant le match inconfortable pour le Real Madrid qui tentera de contrôler le milieu de terrain. Les ailiers (en particulier Estupiñán) joueront un rôle déterminant en facilitant les contre-attaques.

Osasuna est une équipe solide, tant tactiquement que physiquement, et réussit bien dans les airs sur coups de pied arrêtés, ce qui sera un élément clé de son plan de match.