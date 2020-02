Questions et réponses avec l’ennemi: Real Madrid vs Real Sociedad, Copa del Rey 2020

Nous ne sommes qu’à un jour de ce qui promet d’être une rencontre vraiment passionnante entre le Real Madrid et la Real Sociedad au Bernabeu. La Real a reposé plusieurs joueurs clés (Martin Odegaard, Mikel Oyarzabal, Mikel Merino) dans leur défaite contre Leganes, et a un véritable objectif de remporter la Copa cette saison.

Pour aider à mettre cela en place, Dan Parry de The Txoko Pod a répondu à quelques questions pour nous. Si vous ne l’avez pas déjà fait, assurez-vous de regarder le podcast de cette semaine, où Phil Ball s’est joint à nous pour parler de la saison d’Odegaard et du prochain match.

Kiyan: Hey Dan, on dirait que ces derniers temps, Real Sociedad ont traversé une crise. Ils ont perdu trois de leurs cinq derniers matches de Liga. Quelle est la réalité de cette baisse de forme?

Dan: Kaixo! Pour être honnête, je ne sais pas combien j’aurais lu. Avec trois matchs de Copa pris en sandwich entre tous ces matchs de ligue, leur forme actuelle n’est pas aussi mauvaise que cette statistique pourrait le suggérer.

La défaite à Leganés était définitivement très décevante, mais La Real avait remporté trois matchs au trot avant cela et avait marqué huit buts. Il convient également de garder à l’esprit que Martin Odegaard, Mikel Oyarzabal, Willian José et Mikel Merino n’ont pas commencé contre Leganés.

Un autre bon signe est qu’après avoir perdu 3-0 contre les Betis en championnat en janvier, ils ont rebondi avec une victoire de la Copa contre l’Espanyol. Ce qui est inquiétant, cependant, c’est que toutes ces défaites que vous avez mentionnées sont arrivées à l’extérieur, ce qui n’est peut-être pas un grand présage.

Kiyan: La Real Sociedad semble être une équipe de «gros gibier». Ils ont déjà battu l’Atletico et le Barça (et surpassé complètement ce dernier), et se sont affrontés avec Real Madrid au Bernabeu jusqu’à ce qu’un but dévié soit marqué contre eux. Quelle chance ont-ils de gagner cette égalité en Copa?

Dan: J’ai été très impressionné par la Real Sociedad lors du match de Bernabeu, et je sentais que le score ne reflétait pas vraiment à quel point ils jouaient. Pendant les 30 premières minutes environ, le backline du Real Madrid semblait très mal à l’aise sous la haute presse déployée par la Real Sociedad. Au final, l’expérience du Real Madrid s’est imposée et le but de Valverde a coupé le souffle des voiles de La Real.

Évidemment, Madrid est un grand favori, mais si La Real peut à nouveau sortir avec ce genre d’intensité et secouer Madrid et peut-être que s’il obtient un but précoce, il pourrait faire quelque chose de spécial … mais il y a beaucoup de «si» à cela.

Kiyan: Odegaard devrait-il rester avec Sociedad un an de plus? Il a certainement l’air de vouloir recommencer. Est-il risqué pour lui de revenir au Real maintenant, et probablement de ne pas avoir autant de minutes?

Photo de Quality Sport Images / .

Dan: Je suppose que cela dépend en grande partie de qui Madrid signe en été. Mais avec Modric signant une prolongation de contrat, il est peu probable qu’Odegaard obtienne beaucoup de temps de jeu s’il revenait. Je pense que c’est mieux pour son développement qu’il reste de toute façon à Donostia.

Il est vraiment la figure centrale d’une équipe qui joue un football attrayant et qui rivalise pour l’Europe. Il a si bien joué cette saison que nous oublions souvent que c’est sa première campagne complète en Liga. Donc, rester sur place une autre année ne lui fera aucun mal ni à Madrid.

N’oublions pas que Madrid et La Real entretiennent également d’excellentes relations en matière de transferts. Je suis sûr qu’aucune des parties ne voudra compromettre cette alliance.

Sur le plan personnel, en tant que personne qui se concentre sur le football basque, je serai triste de le voir partir le moment venu. Il est un si grand talent et presque chaque semaine, il me donne de quoi parler. Comme ça ici!

Kiyan: Disons que La Real perd Odegaard la saison prochaine. Que leur arrive-t-il? Quelle est la pente de leur chute?

Photo de Rubén de la Fuente Pérez / NurPhoto via .

Dan: La Real Sociedad possède l’un des meilleurs canteras du pays et elle produit constamment de nouveaux joueurs. Il semble également qu’ils aient une stratégie de transfert particulière en place sous Alguacil, qui consiste à acheter de jeunes talents bruts avec des sacs de potentiel et d’enthousiasme. Jusqu’à présent avec Odegaard et Alexander Isak, ça a été un succès!

Je pense que si Odegaard partait, La Real aurait un remplaçant en tête, que ce soit de l’extérieur ou de l’intérieur. Vous pouvez déjà voir qu’ils amènent le jeune attaquant / ailier Ander Barrenetxea. J’imagine que le but final est qu’il joue à gauche et Mikel Oyarzabal revient dans une position plus centrale.

Si vos lecteurs sont intéressés par le football basque ou La Real, ils pourraient également garder un œil sur CD Mirandés, qui a actuellement deux jeunes espoirs La Real prêtés par le milieu de terrain central Jon Guridi et l’ailier gauche Martín Merquelanz. Les deux sont impressionnants cette saison et pourraient potentiellement remplir n’importe quel trou de la taille d’Odegaard à l’avenir.

Kiyan: Quelle est votre prédiction pour jeudi? Faites-nous savoir comment vous pensez qu’Aguacil s’alignera tactiquement et comment vous pensez que le score se jouera.

Photo de Xaume Olleros / .

Dan: Comme je l’ai mentionné précédemment, Imanol a laissé tomber ses étoiles pour le match contre Leganés, ce qui en dit long sur l’importance d’aller en profondeur dans la Copa pour La Real. Oyarzabal, Merino, Willian José et Odegaard seront tous alignés jeudi.

Mikel Merino est sorti et a déclaré que les joueurs attendaient le match avec impatience et étaient assez convaincus que Madrid ne serait pas content de les tirer. Attendez-vous à ce que la Real Sociedad sorte à plein régime comme en novembre. Ils vont pousser haut avec beaucoup de ténacité, tenter de perturber la défense madrilène et amener Ramos à commettre davantage d’erreurs.

Je sais que les fans de la Real Sociedad sont tranquillement confiants de provoquer un bouleversement. Je pense que tout dépend si Madrid a subi une attaque précoce comme la dernière fois. S’ils résistent à la tempête, ils gagneront. Mon cœur veut que La Real gagne parce que je veux voir les deux équipes basques en demi-finale, mais ma tête dit que le Real Madrid gagne 2-1.