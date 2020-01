Questions / Réponses avec l’ennemi: Real Madrid vs Atletico Madrid

Depuis que le Real Madrid et l’Atletico Madrid se sont affrontés à Jeddah pour la finale de la SuperCopa, les deux équipes semblent s’être dirigées dans des directions opposées (comme nous le verrons ci-dessous). L’Atletico a été touché par plus de blessures et de mauvais résultats, et a pris de l’ampleur en tête du classement. Ayant déjà été éliminés d’un trophée majeur, ils pourraient être de nouveau durement touchés plus tard en février lorsqu’ils affronteront Liverpool.

Le 7-3 à New York semble désormais un lointain souvenir.

Jeremy Beren de IntoTheCalderon m’a aidé à organiser le Derby de ce week-end. Plus tard cette semaine, Om Arvind répondra aux questions sur son site, alors assurez-vous de le vérifier. Ils feront également une émission d’après-match dimanche sur leur podcast, Colchonero Chat.

Kiyan: Wow. Nous rencontrons encore. Et de penser que tant de choses se sont passées en peu de temps depuis notre dernière séance de questions / réponses il y a à peine 20 jours. Tu as perdu Real Madrid dans une autre finale de tirs au but, vous avez rebondi dans la Copa del Rey à Cultural Leonesa, et maintenant il semble que Joao Felix va manquer le derby. Vous avez maintenant 10 points de retard sur la première place de la Liga et vous avez (probablement temporairement) abandonné le Ligue des champions zone. Euh, comment ça va, mec?

Jeremy: Je vais très bien! C’est génial, c’était génial. Je ne suis pas fou, je ris en fait.

Non, mais la défaite finale de SuperCopa semble avoir fait quelque chose à cette équipe, un très mauvais quelque chose. L’Atlético a tant investi dans ce match que pour se retrouver les mains vides, et les résultats n’ont pas été assez jolis depuis. Eibar, à juste titre éliminé de la coupe par Cultural, détenu par une équipe Leganés qui est probablement en train de baisser.

João est en effet sorti avec une blessure à la jambe droite, encore un autre problème musculaire pour une équipe qui a été touchée avec une tonne d’entre eux au cours de la dernière année. José Giménez et Kieran Trippier manqueront samedi leurs propres problèmes musculaires. Koke et ses ischio-jambiers sont tactiles. Mais ce qui est le plus inquiétant, c’est que cette équipe semble très faible en confiance – et ce manque d’inspiration est la raison pour laquelle plus de blâme est tombé sur les épaules de Simeone que jamais auparavant.

Kiyan: En l’absence de Joao, à quoi ressemblera la configuration?

Jeremy: Je suis assez certain que Simeone jouera un milieu de terrain Herrera-Thomas-Saúl-Koke (s’il est en bonne santé) et son partenaire Ángel Correa avec Alvaro Morata en haut. Ce duo s’est lié bien plus tôt dans la saison et a marqué le meilleur pointage de Morata depuis son arrivée à l’Atlético. Koke étant en forme est évidemment préférable afin que le milieu de terrain d’Atleti ne fonde pas simplement lorsque Toni Kroos fait trois pas en avant – et que Vitolo puisse rester sur le banc jusqu’à ce qu’il en ait besoin en seconde période.

Kiyan: Je sais que nous avons eu plusieurs conversations à ce sujet au fil des ans, mais le sujet ne disparaîtra pas de si tôt – et cela ne fera que se compliquer au fur et à mesure qu’il persistera: Simeone a-t-il amené cette équipe aussi loin que possible pouvez? Avez-vous besoin d’une nouvelle marque de football?

Jeremy: Réponses courtes: oui et oui.

Je trouve de plus en plus difficile de définir et de justifier ce qui se passe ici. L’Atlético joue de la même manière même avec un nouveau groupe de joueurs qui ne sont clairement pas adaptés à ce style, et cela devient encore plus difficile à regarder. Les 250 millions d’euros dépensés l’été dernier ont rapporté 22 buts en 21 matches de championnat. João Félix est frustré et maintenant blessé, tandis que Thomas Lemar est constamment inquiet de faire des erreurs – c’est 200 millions d’euros de talent qui luttent pour répondre aux demandes de Simeone.

J’ai beaucoup défendu Simeone au cours des deux dernières années, car même si ces équipes vieillissantes n’étaient pas si amusantes à regarder, elles ont obtenu des résultats et remporté quelques trophées. Vous avez toujours su qu’une reconstruction était à l’horizon et avez pensé qu’il aurait un plan. Vous avez supposé que l’équipe l’apporterait toujours, qu’un match de huitièmes de finale aurait la même signification qu’un Derby de Madrid à l’extérieur. Maintenant, il est difficile de savoir quel est le plan. Cholo est plus têtu que jamais, et vraiment pour la première fois, je pense qu’un nouveau groupe de voix est nécessaire – de l’entraîneur au personnel technique en passant par le personnel médical. Le conseil d’administration pourrait ressentir la même chose.

Kiyan: Cela pourrait piquer un peu, mais quelque chose qui est devenu apparent au cours de la saison est à quel point Atleti manque à Antoine Griezmann. Il avait ce facteur de renflouement au cours des années passées, assurant que vous pouviez obtenir les résultats 1-0 lorsque l’équipe ne créait pas beaucoup de chances. Comment commencez-vous à le remplacer?

Jeremy: Vous le remplacez lentement et par comité. Il a fallu au Real Madrid une saison complète pour comprendre comment compenser le départ de Cristiano Ronaldo – malgré la différence de qualité entre Ronaldo et Griezmann, l’Atlético est confronté au même problème.

Au début de la saison, nous avons vu Trippier et Thomas Partey diriger le spectacle. Morata s’est déchiré en octobre et Correa a mis sur pied sa meilleure saison à ce jour. Mais les blessures et le manque de profondeur de l’équipe ont finalement conduit Félix à jouer comme Grizi – jusqu’à et y compris le recul et les dégagements tout en assumant les principales responsabilités de meneur de jeu. C’est un rôle auquel le jeune homme de 20 ans n’était pas prêt et n’est pas prêt, et ce n’est peut-être même pas son meilleur rôle. Il faudra probablement un autre système, un autre coach et un autre cycle d’investissement pour le développer davantage et l’entourer de plus de qualité.

Kiyan: Êtes-vous confiant dans ce match de Liverpool?

Jeremy: Pas très. Liverpool domine une faible Premier League, mais cette équipe est toujours la meilleure du continent avec cette équipe du Real Madrid à mon avis. Dans leur forme actuelle, les fabricants de matelas n’offriront pas beaucoup de défi. Si quelques gars sont en bonne santé – vous vous souvenez de Diego Costa? Il est toujours là – ces 90 premières minutes au moins pourraient être assez serrées. Je pense que l’Atlético garde le résultat au moins respectable.

Kiyan: Prévision pour le Derby ce week-end?

Jeremy: Je ne pense pas avoir déjà prédit une victoire au Real Madrid auparavant, et je suis tenté de le faire. Mais je ne vais pas commencer maintenant. 0-0.