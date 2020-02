Questions / Réponses avec l’ennemi: Real Madrid vs Celta Vigo

Ce week-end, le Real Madrid accueillera Celta Vigo au Bernabeu. Celta a été globalement médiocre cette saison, mais vient de remporter une grosse victoire de 2 à 1 sur Séville à Balaidos. Pour aider à préparer le terrain pour le match de dimanche, nous avons contacté Ian Morris de CeltaUSA:

Kiyan: Salut Ian. On dirait que les drames et les palpitations cardiaques de la saison dernière n’étaient pas suffisants pour les fans de Celta. Il semble que Celta va à nouveau le quitter tard pour s’assurer d’éviter la relégation. Prêt pour un autre travail de super-héros Aspas? Comment allez-vous?

Le crédit photo doit lire MIGUEL RIOPA / . via .

Ian: 2019-20 a été une saison difficile et éprouvante jusqu’à présent malgré l’enthousiasme avec lequel les fans de Celta sont entrés dans la saison. Malgré les signatures de gros billets (pour une équipe du calibre de Celta) et beaucoup de battage médiatique estival, l’équipe est tombée dans la bataille de relégation pour la deuxième saison consécutive. Bien que le jeu récent sous nomination à la mi-saison, Oscar Garcia ait été beaucoup mieux, les résultats n’ont accompagné l’amélioration du jeu que lors de l’énorme victoire du week-end dernier contre Séville. Je pense que tous les fans de Celta espèrent que l’équipe prend feu et se distancie des trois derniers afin d’éviter un autre dernier mois stressant, mais la réalité est que nous pourrions être à long terme. Bien que je pense que Celta évitera à nouveau la relégation, je pense que cela va aller jusqu’au fil. J’espère que Iago Aspas et sa société sont à la hauteur.

Kiyan: Comment diriez-vous les nouveaux arrivants – Rafinha, Denis Suarez, Santi Mina – se sont-ils intégrés à l’équipe jusqu’à présent?

Photo par Octavio Passos / .

Ian: Mina a eu beaucoup d’occasions devant le but cette saison, mais a été terrible à la fin, ne marquant que deux buts. Celta a beaucoup manqué la présence de Maxi Gomez cette saison, et les fans de Sky Blue espèrent que la signature de mi-saison de Fedor Smolov pourra recréer une partie de cet objectif magique.

Suarez a attiré la colère des fans de Celta après une série de performances décevantes et à faible énergie qui lui ont fait croire qu’il avait envie de revenir dans les confins confortables du Camp Nou. Il a été brillant contre le Real Madrid lors de l’ouverture de la saison, mais a fortement chuté ces derniers mois. Après avoir dépensé 12 millions d’euros pour lui l’été dernier, il ressemble à une grosse déception.

Rafinha a eu des problèmes pendant le mandat de Fran Escriba à Celta, car son système de possession basé sur la possession n’a pas favorisé son style de jeu créatif. Sous Garcia, il s’est imposé comme une pièce cruciale de l’attaque offensive de Celta aux côtés d’Iago Aspas. Sa créativité devant le milieu de terrain a créé une tonne de chances, et il ressemble à la pièce manquante du puzzle de l’attaque à faible score de Celta.

Kiyan: Contre le Real Madrid plus tôt cette saison, Celta a profité d’Odriozola et de Marcelo, se mettant facilement derrière eux. Maintenant, ils feront face à Carvajal et (probablement) Mendy. Dans quelle mesure cela changera-t-il leur approche?

Photo de Quality Sport Images / .

Ian: L’offensive de Celta sous Fran Escriba a frustré des tonnes de fans, car elle était très statique et manquait de verticalité. La meilleure option que l’équipe avait était de placer les joueurs dans l’aile et de placer des croix dans la boîte, à la recherche d’en-têtes qui ne se sont jamais retrouvés dans les buts. Cela dit, ils ont assez bien fait (en particulier l’arrière gauche sous-estimé Lucas Olaza et Suarez susmentionné) contre Odriozola et Marcelo plus tôt cette année.

Bien qu’ils ne trouvent pas cela aussi facile contre Mendy et Carvajal, l’attaque de Celta est beaucoup plus multiforme ces jours-ci. Sous Oscar Garcia, l’équipe cherche à trouver de l’espace et à créer de la confusion devant le but plus qu’elle ne l’a fait avec Escriba. La récente forme incroyable de Rafinha et l’émergence récente de Pione Sisto les ont certainement aidés à être plus efficaces. Attendez-vous à ce que Celta essaie moins dans les coulisses et joue plus directement contre le Real Madrid dimanche.

Kiyan: Aspas a maintenant 32 ans *déchirer*. Quel est le plan après lui? Comment Celta peut-il se stabiliser alors qu’Aspas finit par disparaître? Ou va-t-il simplement tirer un Joaquin et jouer jusqu’à l’âge de 89 ans?

Le crédit photo doit lire MIGUEL RIOPA / . via .

Ian: Après avoir marqué plus de 19 buts au cours des trois dernières saisons, le rythme d’Aspas a légèrement ralenti cette année à l’âge de 32 ans. Il a toujours été excellent, marquant huit buts et épatant les fans avec des passes clés spectaculaires en attaque. Cependant, il commence à devenir évident que son rythme de pointe ne durera pas éternellement. Aspas est sous contrat jusqu’en 2023, et je m’attends à ce qu’il soit un membre clé de l’équipe de Celta même dans quelques années. Cependant, il serait normal de s’attendre à ce qu’il commence à jouer moins de minutes et à assumer moins de responsabilités dans l’attaque de Celta.

Celta a beaucoup de bons jeunes talents offensifs dans ses rangs jeunes, y compris Iker Losada (qui a marqué contre le Real Madrid lors de l’ouverture de la saison et est similaire à Aspas à bien des égards) et Lautaro de Leon. Combinez cela avec de jeunes joueurs encore prometteurs comme Pione Sisto, Mina et Suarez, et je pense que Celta a un plan pour remplacer sa production à l’avenir, même si personne ne mesure jamais le statut légendaire du Galicien Messi à Vigo.

Kiyan: Comment Celta affrontera-t-il le Real Madrid et quelle est votre prédiction?

Ian: Voici ma meilleure estimation:

Je m’attends à ce qu’ils roulent avec un 4-3-3, mais Garcia pourrait opter pour un hybride 5-3-2 / 3-5-2 avec Vazquez et Olaza opérant comme ailiers comme il l’a fait contre Valence, qui a plutôt bien fonctionné. . S’il le fait, attendez-vous à ce que Sisto abandonne la formation de départ et Joseph Aidoo rejoigne la défense comme un autre défenseur central.

Cela ne me surprendrait pas non plus de commencer Fran Beltran à la place de Bradaric, ni que Denis Suarez, Santi Mina ou Brais Mendez prennent la place de Pione Sisto dans le XI.

Je pense que, même si Celta est beaucoup amélioré et a joué assez bien récemment, ils n’ont pas beaucoup de chance dimanche, surtout compte tenu de la forme récente de Los Blancos. Ils vont se battre, mais je prédis un Victoire 3-1 pour le Real Madrid.