Questions urgentes: enquête sur la défense qui fuit de Barçelona

Si l’on devait penser à certaines des meilleures équipes pressantes d’Europe, de nombreux noms me viennent à l’esprit. Le Barça n’en fait pas nécessairement partie, du moins plus. Les Blaugrana ont été défensivement fragiles cette saison. Un noyau vieillissant et des décisions tactiques suspectes ont fait en sorte que le camp ne puisse pas appuyer tout à fait comme il le faisait auparavant. De plus, le Barça s’est souvent retrouvé à la fin des assauts, en particulier de la part d’équipes énergiques et pressantes, qui tentent de coincer le Barça dans leur propre moitié, dans une tentative d’endiguer la lente accumulation et de forcer une erreur.

Dans ce qui ne peut être décrit que comme une saison tiède jusqu’à présent, les Catalans ont manqué de solidité défensive et ont déjà concédé 31 buts en 27 matchs. Dans la première moitié de la saison, sous Ernesto Valverde, le Barça a été choquant. Ils ont souvent eu leur chance (surperformant massivement leur xG) et n’ont jamais pu s’imposer dans les jeux. Défensivement, ils étaient étirés, concédant souvent chance après chance, avec peu de répit. Alors que l’arrivée de Quique Setien a un peu stabilisé le navire (le xGA p90 du Barça est passé de 1,2 à 0,9), le Barça reste vulnérable face à la largeur et au rythme.

C’est là que la pression du Barça entre en scène. Au fil des ans, les PPDA (passes par action défensive) du Barça ont empiré, notamment sous Valverde. Le nombre de passes par action défensive est une mesure utilisée pour estimer l’intensité de la presse d’une équipe, en utilisant le nombre de passes effectuées par l’opposition entre chaque plaquage, interception, défi et faute de l’équipe, en tant que norme. En 2014/15, le Barca avait un PPDA p90 de 5,5. C’est l’élite. À l’époque, le Barça avait le rythme de travail de Luis Suarez, Andres Iniesta, Ivan Rakitic et Sergio Busquets sur lesquels s’appuyer. Ils étaient rapides, mobiles et parmi les meilleurs pour fermer l’espace. Lors de la dernière saison complète de Valverde (18/19), la PPDA p90 du Barça était passée à 8,9, après des années de croissance régulière. Les mêmes joueurs qui avaient insisté sans relâche sous Lucho et Pep avaient vieilli; devenir une ombre d’eux-mêmes (en termes de taux de travail au moins). Les jambes étaient parties.

Un graphique PPDA du 14/15 au 18/19

Bien que la sortie de la presse intense dans la première saison de Valverde ait pu être un choix conscient (Valverde voulait que ses hommes s’assoient davantage et absorbent la pression), il n’en était certainement pas un lorsqu’il est revenu au 4-3 plus étendu. 3, qui est intrinsèquement dépendant de la presse. Cela était symptomatique des problèmes plus importants avec l’équipe: un noyau vieillissant. Avec des jambes plus vulnérables, le Barça n’a pas été en mesure de faire pression sur les autres équipes aussi efficacement que par le passé. Par conséquent, les équipes adverses ont pu s’asseoir plus longtemps sur le ballon et ouvrir la défense Blaugrana.

Une presse qui s’aggrave est venue avec un record défensif qui empire. En 14/15, le Barça n’a concédé que 21 buts. Ce nombre a lentement augmenté au fil des saisons. Oui, 17/18 était une anomalie, mais c’était pour les raisons expliquées ci-dessus; Le Barça s’est assis plus profondément et a joué de manière conservatrice, dans un 4-4-2. En dehors de cette saison, la tendance est claire. Le Barça ne peut pas continuer à jouer de la même manière qu’auparavant, tout au moins au même niveau, avec le personnel actuel.

Maintenant.

Où se situe Setien ici? Le Cantabrique a apporté quelques améliorations à l’équipe qu’il a héritée de Valverde, même avec la «crise des blessures» qui bat son plein. Sous Valverde, cette saison, le Barça avait un PPDA p90 de 8,5, qui est descendu à 7,7 sous Setien. L’amélioration est clairement visible sur le terrain; Le Barça presse mieux et plus intensément, de manière plus coordonnée. Lionel Messi / Antoine Griezmann mènent souvent la presse aux côtés de Busquets, qui pousse souvent lorsque l’équipe n’est pas au ballon pour le récupérer rapidement. Une amélioration du pressage s’est accompagnée d’une amélioration de la stabilité défensive. Le Barça a concédé moins de buts par 90 (1 à 1,2) et a également un meilleur xGA.

PPDA du Barça cette saison (à domicile et à l’extérieur)

PPDA total du Barça cette saison (l’ère Setien est ombragée)

Il est clair qu’il y a des améliorations. L’accent mis par Setien sur la possession défensive a signifié que l’équipe a gardé le ballon avec plus de diligence et l’a récupéré plus rapidement quand il est perdu. Mais, encore une fois, le ventre mou du Barça demeure.

Une défense qui fuit?

Oui.

En raison de l’indisponibilité de joueurs larges, Setien a été contraint de commencer Arturo Vidal en tant qu’ailier / milieu de terrain large pour une série de jeux. Cela a entraîné quelques problèmes. Parce que Vidal n’était vraiment pas un joueur large, il a souvent dérivé au milieu, faisant jouer l’équipe dans un étroit 4-3-1-2. Cela signifiait que la largeur devait provenir des arrières latéraux, qui étaient par conséquent très étirés. En raison d’un manque d’athlétisme de Jordi Alba et de demandes de positionnement irréalistes sur Nelson Semedo, le Barça défendait souvent avec deux à l’arrière, ce qui s’est révélé coûteux contre le Real Madrid.

Voyant ce problème, Setien a décidé de lancer Martin Braithwaite contre Sociedad. Cela a immédiatement porté ses fruits. Avec un véritable coureur au milieu / à gauche, le Barça a pu créer des opportunités rapides et a pu se répartir largement, sans compromettre le positionnement de ses arrières latéraux. De plus, après que Rakitic a laissé la place à Vidal, le Barça est passé à un double pivot, en quelque sorte, avec Frenkie de Jong opérant beaucoup plus profondément que d’habitude (dans sa position naturelle). Ce double pivot a permis au Barça d’utiliser ses deux meilleurs progresseurs profonds en tandem, tout en protégeant la ligne de fond. Cela peut très bien être l’approche que nous voyons de Setien.

Avec Frenkie et Busquets opérant depuis les profondeurs et Arthur / Vidal jouant derrière les trois premiers (Messi / Braithwaite / Griezmann), la défense serait protégée. Premièrement, les arrières latéraux seraient déchargés de certains de leurs devoirs offensifs. Deuxièmement, même s’ils étaient pris dans une position inconfortable en amont, l’un des deux pivots profonds pouvait s’insérer dans la ligne arrière pour fournir une couverture. Cela pourrait s’avérer essentiel, en particulier avec les quatre premiers poussant haut.

Donc. La presse du Barça. C’est pire qu’autrefois, mieux qu’il ne l’était récemment et il est toujours comparable aux équipes d’élite d’Europe (8,05 PPDA p90 contre 8,8 [Real Madrid], 8.4 [Liverpool], 6,8 [PSG], 7.3 [Bayern]). Avec du nouveau personnel, le Barça pourrait très bien être l’équipe offensive la plus pressante qu’il était.

Mais pas encore tout à fait.