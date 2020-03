MANCHESTER, ANGLETERRE – 10 août: l’insigne de Manchester United sur un drapeau d’angle lors du match de Premier League entre Manchester United et Leicester City à Old Trafford le 10 août 2018 à Manchester, Royaume-Uni. (Photo de Matthew Ashton – AMA / .)

La saison 2019/20 a été en quelque sorte une montagne russe pour Manchester United. Ils ont eu du mal à mettre en place une forme cohérente, mais quand ils l’ont fait, ils ont joué un football fantastique. Depuis l’arrivée de Bruno Fernandes dans le mercato de janvier, les choses ont commencé à s’améliorer. Bien qu’il ait sans aucun doute été le meilleur joueur depuis son arrivée, Fernandes n’est pas resté à Manchester depuis assez longtemps, donc la question demeure, qui devrait gagner le joueur de Manchester United de la saison?

Qui devrait remporter le titre de joueur de la saison de Manchester United?

Alors que de nombreux joueurs ont bien joué au cours de cette campagne, il y en a moins qui se sont toujours démarqués. Les blessures ont fait des ravages dans l’équipe de United cette saison, et ce n’a pas été facile, mais certains sont intervenus et ont fait le travail à la perfection.

Candidats au titre de Joueur de la saison de Manchester United:

Marcus Rashford

Probablement le choix le plus évident, Marcus Rashford a joué de façon fantastique cette saison. L’Anglais est leur meilleur buteur et a également fourni une assistance. Ses performances ont été constantes, tout en réalisant régulièrement des tricks et des flicks et en marquant des buts exceptionnels.

Il est clair que Rashford a travaillé sur son jeu depuis son entrée dans l’équipe United il y a plus de trois ans. Le jeune a même marqué le but vainqueur lors de sa fantastique victoire de retour contre le Paris Saint-Germain il y a un peu plus d’un an.

S’il le gagnait, il deviendrait le premier attaquant à le faire depuis Robin van Persie en 2013, ce qui témoigne de la qualité de David de Gea depuis lors.

Marcus Rashford a connu une saison fantastique, et la seule chose qui l’empêche de remporter le titre de joueur de l’année Sir Matt Busby serait sa blessure au cours des deux derniers mois.

Fred

Fred a eu, de loin, sa meilleure saison à United en 2019/20. Depuis son transfert de 47 millions de livres sterling du Shakhtar Donetsk en 2018, le Brésilien n’a pas l’air à sa place et ne s’est jamais correctement installé. Malgré cela, il a eu une chance au début de la saison avec Scott McTominay et Paul Pogba blessés.

Il avait l’air fragile au début, car un partenariat avec son compatriote brésilien Andreas Pereira ne fonctionnait apparemment pas, mais il a intensifié ses efforts en décembre lorsque McTominay est revenu dans l’équipe. Bien que McTominay ait été, une fois de plus, blessé à la fin du mois, Fred a continué à bien jouer et a été un maestro au milieu de terrain depuis United.

Il est plutôt rare de voir un milieu de terrain central gagner le prix. Depuis que Roy Keane l’a remporté consécutivement en 1999 et 2000, une seule fois ce prix a été décerné à quelqu’un du poste.

Cela dit, Fred a été l’un des meilleurs joueurs des Red Devils cette saison et le voir remporter le prix ne serait pas une surprise.

Aaron Wan-Bissaka

Aaron Wan-Bissaka a été un autre joueur fantastique pour Manchester United cette saison. L’arrière droit anglais a admirablement réalisé cette campagne et a définitivement une chance de recevoir ce prix.

Wan-Bissaka a démontré tant de qualité pour United cette saison. Ses capacités défensives sont stupéfiantes. L’Anglais laisse rarement quoi que ce soit au-delà de lui avec une immense capacité de tacle. De plus, il travaille sur son jeu d’attaque et, avec des améliorations déjà clairement visibles, l’ancien arrière latéral de Crystal Palace est un joueur du futur.

Malgré cela, il est aussi un joueur du présent. Wan-Bissaka a été un autre artiste hors concours de United cette saison et pourrait certainement remporter le prix du joueur de la saison.

Il ne serait que le deuxième arrière latéral à remporter le prix, Luke Shaw étant le premier à l’avoir remporté l’année dernière. Les défenseurs la gagnent beaucoup moins souvent que les milieux de terrain ou les attaquants, mais Aaron Wan-Bissaka a montré sa classe lors de sa première saison à United et pourrait la gagner cette année.

Anthony Martial

Bien qu’il ait eu des difficultés, Anthony Martial a été très bon pour Manchester United cette saison. En novembre et décembre, le Français a lutté. Cependant, avant et depuis, il a été très bon.

Cette saison, le numéro neuf de United compte 11 buts – son record de buts – mais il a marqué moins de matchs. Il a également aidé United avec des passes décisives, en fournissant trois d’entre eux, et a gagné beaucoup de confiance depuis l’arrivée de Bruno Fernandes, ce qui l’a beaucoup aidé.

Martial n’a pas seulement été bon pour lui, cependant. Alors qu’il se débattait avec une blessure aux ischio-jambiers en septembre et début octobre, Marcus Rashford semblait perdre son fanfaron. Son retour a également vu Rashford obtenir un grand coup de pouce dans la forme, ce qui montre clairement que Martial est une partie vitale de l’équipe.

Anthony Martial a remplacé Rashford depuis sa blessure en marquant très bien les buts, et cette contribution a aidé. Le Français pourrait également remporter le titre de joueur de l’année de Manchester United, après avoir très bien joué tout au long de la saison 2019/20.

