Qui est Braithwaite? Découvrir le nouvel attaquant de Barcelone

Beaucoup se demandent qui est ce tout nouvel achat Barcelone, ce point central pris pour 18 millions d’euros aux Leganes lors de la vitrine du marché d’hiver: Martin Braithwaite. Ce n’est pas un garçon qui a déjà 28 ans mais souvent, on le sait, la maturité footballistique d’un attaquant se produit tard et les blaugrana ne sont pas habitués à faire des achats risqués.

Un achat atypique

Martin Braithwaite est né d’une mère danoise et d’un père de Guyane et a fait ses débuts en 2009 avec le maillot Esbjerg, d’abord dans le secteur de la jeunesse jusqu’à ce qu’il rejoigne la grande équipe en 2013. Il a été presque immédiatement vendu à la France à Toulouse puis passé le détroit de France. Manche plusieurs fois, jouant avec Middlesbrough et Bordeaux. En 2018, le déménagement en Espagne vers les Leganes et l’atterrissage à Barcelone font partie de l’histoire actuelle.

Ce que cet attaquant danois presque inconnu a souligné, c’est le fait que l’équipe catalane l’a acheté sur le marché fermé. Profitant d’une clause particulière, il l’a contractée au prix de 18 millions d’euros auprès de Leganes (une sorte de banlieue de Madrid). Il a ensuite payé une clause de résiliation équitable, en mettant en place une nouvelle d’une valeur de 300 millions.

Fou ou clairvoyant?

Ce mouvement de marché a laissé les professionnels perplexes, qui se sont demandés si les managers de Blaugrana étaient soudain devenus fous ou voyaient depuis longtemps, jugeant ce danois comme un phénomène réel, exposant son visage tout en l’achetant. La présentation au Camp Nou n’était même pas la meilleure. Pauvre dribble, divers tours ratés, air souriant mais sans plus.

Tout est apparu sauf qu’un footballeur pour lequel l’un des clubs européens les plus célèbres, les plus riches et les plus puissants a fait de fausses cartes pour cela. Soyons clairs, Braithwaite n’est pas du tout un mauvais joueur mais, au moins pour le moment, il ressemble à l’un des nombreux. Il n’est certainement pas apparu comme un footballeur de “da Barca”.

À ce stade, cependant, comme toujours et surtout pour les artistes de ce beau sport, ils attendent les faits et à ce stade les mots n’auront aucune valeur.

Ce sera cette Caraïbe danoise semi inconnue qui nous fera comprendre de quoi elle est faite et montrera que ce n’est pas qu’un pari.

Cependant, le fait que Barcelone ait réussi à nous étonner est un fait qui a rendu ce marché des transferts d’hiver moins ennuyeux.