Qui est le meilleur du Real Madrid?

En ces jours de quarantaine, les matchs de la FIFA deviennent la routine la plus amusante, si vous choisissez Madrid, cela vous intéresse.

Fan du Real Madrid dans la FIFA, portez une attention particulière. Vous vous êtes sûrement déjà demandé quel est le Top 3 des joueurs avec la meilleure moyenne de l’équipe, arrêtez de vous poser des questions et assistez … vos futures victoires vous en seront reconnaissantes.

1er Eden Hazard: 91 en moyenne

Le Belge est le meilleur joueur de l’équipe blanche du jeu, cela ne semble pas étrange. En plus d’en être la couverture, les qualités de vitesse, de dribble et de définition qu’il a dans cette édition sont folles. Presque imparable dans les espaces ouverts, il n’y a aucun doute … Hazard et dix autres.

2ème Toni Kroos: 89 de moyenne

Après Hazard, il y a une triple égalité avec une moyenne de 89. S’en tenir aux problèmes d’âge, Toni Kroos est le plus jeune de tous et donc à 30 ans, il mérite d’être à la deuxième place. L’Allemand est l’un des plus réguliers du jeu et en réalité, la vision du jeu, les passes millimétriques et parfois un but … que demander de plus?

3e Sergio Ramos: 89 de moyenne

Le capitaine du Real Madrid, âgé de 33 ans, maintient une excellente moyenne dans le match. Tous ont gagné sur le terrain, où en plus d’être le meilleur dans sa position, son leadership est également valable pour qu’il soit l’un des joueurs avec la moyenne la plus élevée de l’équipe. Chef de la défense sans discussion.