Qui est Luka Jovic? La réponse à la question de l’attaquant serbe qui a convaincu l’été dernier Real Madrid parier sur lui n’est pas du tout simple.

Les débuts à la maison

Né en 1997, point central pouvant également être adapté pour une utilisation en extérieur, Jovic fait ses premiers pas en tant que professionnel à domicile, dans le Etoile rouge Belgrade, une ville où certains visages bien connus du football italien ont grandi, notamment Dejan Stankovic, Sinisa Mihajlovic, Adem Ljajic et Stevan Jovetic, bien que les deux derniers en maillot Partizan.

Juste à Stankovic, l’ancien attaquant de l’Eintracht a “volé” un record historique en Super Liga 2013/14, en sa première présence professionnelle. Jovic en effet, qui a succédé à Ifeanyi Onyilo, a signé son premier but avec le Red Star dans le match contre la Vojvodine à seulement 16 ans, 5 mois et 5 jours, donnant le titre de son équipe avec le but 3-3 et devenant le plus jeune joueur à marquer avec le maillot de l’équipe de Belgrade, surpassant l’ancien milieu de terrain de l’Inter.

Arrêt à Lisbonne, puis à Francfort

Au cours de l’année et demie suivante, Jovic est devenu un point fixe de l’Étoile rouge, atteignant un total de 12 buts en 42 matches de Super Liga. Donc, à seulement 18 ans, le Benfica il se convainc de se concentrer sur lui. Bien que les Portugais aient assuré leur performance, les bons moments de l’attaquant en territoire lusitanien sont peu nombreux, n’ayant jamais réussi à s’installer dans l’équipe de Lisbonne, avec laquelle il parvient à faire ses débuts en Ligue des champions contre le Bayern Munich. Benfica, après seulement 4 apparitions en équipe première, décide d’accorder un prêt de deux ans du centreEintracht Frankfurtet ici ça va arriver le tournant de sa carrière.

En Allemagne, Jovic est immédiatement devenu un pion fondamental pour Niko Kovac, qui l’a souvent lancé dès sa première année, étant remboursé de 9 buts contre 27 apparitions. Jovic sera également le protagoniste du retour d’Eintracht en Europa League grâce à Victoire en coupe d’Allemagne, où l’équipe de Francfort a dominé 3-1 en finale contre le Bayern Munich.

La Coupe du monde et l’explosion

La bonne année de l’ancien attaquant de Stella Rossa convainc l’entraîneur du Serbie, Mladen Krstajic, pour l’emmener avec lui lors de l’expédition du Russie Coupe du monde 2018. A cette occasion, Jovic n’a disputé que les dernières minutes du troisième match du groupe, le 27 juin à Moscou contre le Brésil. Ce match marque la fin du parcours mondial des Serbes, battus par le vert et l’or avec un score de 2 à 0.

La deuxième année de Jovic en Allemagne est ce qui représente le véritable tournant pour lui. Le 19 octobre 2018, il a marqué son premier but européen contre l’Olympique de Marseille et, de plus, marque un nouveau record historique, dans le match où l’Eintracht est 7-1 contre Fortuna Dusseldorf. En marquant 4 buts dans ce match, en fait, Luka Jovic devient le plus jeune footballeur de l’histoire du football à avoir marqué un match de poker.

La saison de l’équipe entraînée par Adolf Hutter est excellente et se termine par une septième place en Bundesliga, en plus de la superbe balade en Ligue Europa éliminer tous les adversaires devant elle (dont, en huitièmes de finale, l’Inter, avec le but de Jovic à San Siro), jusqu’à l’élimination en demi-finale contre Chelsea de Maurizio Sarri, alors vainqueur de la compétition, dans la loterie de tirs au but. L’attaquant serbe est le protagoniste absolu de l’excellente saison de l’équipe de Francfort, signant 10 buts en 14 apparitions en Ligue Europa (deuxième seulement derrière Giroud dans le classement des buteurs), y compris des marques importantes avec l’Inter et Chelsea, et bien 17 buts en 32 matches de Bundesliga.

Le grand saut madrilène

La grande année de l’attaquant serbe convainc le Real Madrid de se concentrer sur son talent. Donc, juste avant de partir avec l’équipe nationale des moins de 21 ans pour le championnat d’Europe en Italie, son passage aux Blancos a été officialisé, trois jours avant que l’autre hit du marché des Galacticos, Eden Hazard, ne soit officialisé. Dans une année où le Real Madrid se débat avec Barcelone pour le titre, Jovic semble avoir du mal à s’installer en Espagne, où il ne trouve pas beaucoup d’espace pour montrer ses qualités.

Quelques occasions ont été accordées à la classe ’97 par zidane, qui le défend avec une épée chaque fois qu’il en a l’occasion, mais le joueur admiré depuis deux ans en Allemagne n’a pas encore été vu sur le sol ibérique, et les fans du Real Madrid espèrent que l’avant-centre pourra bientôt revenir aux niveaux atteints l’an dernier. Non seulement l’attaquant apparaît sur le terrain comme un parent éloigné de celui de Francfort, mais cette année, il a également été le protagoniste de certains événements extracalcatiques.

Hors du terrain

Ce n’est pas un secret, en fait, que Jovic avait des malentendus avec l’actuel entraîneur serbe, Tumbakovic, qui a déclaré que “Le problème de Luka Jovic est Luka Jovic». Les problèmes entre les deux semblent avoir surgi lorsque Jovic, lors d’un match de qualification européen contre le Luxembourg en 2020, s’est plaint d’une blessure, mais il était régulièrement sur le terrain avec le Real Madrid 4 jours plus tard contre Levante, mais seulement pour les 7 dernières minutes de la course. Ce comportement n’a pas plu à Tumbakovic qui a ensuite abandonné les déclarations ci-dessus.

Une autre histoire pour laquelle Luka Jovic s’est fait entendre sur le terrain concerne la coronavirus, et la quarantaine à laquelle nous sommes tous confrontés, certains plus, certains moins. Après la positivité du basketteur du Real Madrid Trey Thompkins, il a été décrété que l’attaquant devait rester isolé, car il semble avoir utilisé son propre équipement pour s’entraîner. Cependant, le Serbe a jugé bon de ne pas respecter cet isolement, retournant dans son pays natal pour fêter l’anniversaire de sa petite amie à Belgrade. Ce comportement n’est absolument pas apprécié et a suscité beaucoup de controverses, tant en Serbie qu’en Espagne. Donc, maintenant la question que nous nous posons tous est: Luka Jovic reviendra-t-il à parler de ses mérites de football? Pour la postérité la peine pénible.