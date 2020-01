Qui est Quique Setién, le nouveau manager de Barcelone?

Le FC Barcelone a encore une fois recruté un entraîneur non pas dans les rangs des superstars, mais celui qui, selon lui, correspond à sa philosophie. Quique Setién n’a pas le CV que la plupart des managers auraient lorsqu’ils prendraient la tête d’un club aussi grand. Il est choisi plus en raison de sa capacité à amener des équipes à jouer du beau football qu’à gagner des trophées.

Qui est Setién?

Son vrai nom est Enrique Setién, il a 61 ans, et de Santander, en Espagne. Il a commencé sa carrière en tant que milieu de terrain pour le club local Racing Santander, où il est devenu un habitué de 1977 à 1985. Il a terminé ses journées de jeu en allant de l’Atlético Madrid, à Logroñés, au Racing, puis en terminant sa carrière à Levante en 1996 Il a également fait trois apparitions pour l’équipe nationale espagnole.

En tant que manager, il a commencé sa carrière au Racing un peu par accident. Il était leur directeur sportif quand ils étaient à Segunda, prenant la relève en tant que manager après le licenciement de l’entraîneur pour de mauvais résultats. Il a aidé l’équipe à revenir à la volée supérieure, mais s’est estompé à l’arrière-plan. Il a ensuite pris en charge le Polideportivo Ejido, une fois de plus à Segunda. Il a finalement été licencié après seulement deux victoires en 15 matches. Il a ensuite été entraîneur adjoint de l’équipe nationale russe de beach soccer, puis est finalement devenu manager de la Guinée équatoriale, mais seulement pour un match.

Un autre club pour lequel il a joué, Logroñés, a pris une chance sur lui et il les a gérés en troisième division pendant quelques mois, mais a finalement été licencié pour une mauvaise série de résultats. Sa prochaine aventure était chez CD Lugo, une équipe qu’il dirigeait dans la troisième division à partir de juin 2009. Il a aidé l’équipe à obtenir une promotion en 2012, et il est resté à gérer Lugo dans la deuxième division. Il est resté en charge pendant six saisons, avec Setién quittant Lugo à Segunda quand il est parti en 2014. Sa première chance de gérer dans l’élite est venue pour UD Las Palmas, après avoir limogé Paco Herrera. Il a repris une équipe qui était dans la zone de relégation, mais ils se sont améliorés sous Setién.

Il a aidé Las Palmas à survivre à la relégation lors de sa première saison, alors qu’ils terminaient à une 11e place étonnamment forte cette année-là. Sa direction a attiré les félicitations pour tirer le meilleur parti de l’humble club et pour jouer au football divertissant. La saison suivante, il a repris là où il s’était arrêté et Las Palmas a très bien commencé l’année, occupant même certaines des plus hautes positions en début de mandat.

Cependant, la fin n’a pas été aussi forte, Las Palmas n’ayant récolté que quatre points sur les dix derniers matches. Malgré cette mauvaise fin, Las Palmas a terminé respectable 14e et est resté en Liga, jouant souvent un football attrayant dans le processus.

Setién a été récompensé pour son travail avec Las Palmas en obtenant le poste de Real Betis la saison prochaine. Betis était une équipe qui cherchait un homme pour diriger son prochain projet, qui, espérait-il, les mènerait d’un club relativement petit à l’un des plus forts d’Espagne. Ils avaient terminé 15e sans lui et lors de sa première année au Betis, ils ont terminé 6e.

Maintenant, il était considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs de la Liga, et les fans étaient ravis de voir comment le projet progresserait. Les choses semblaient bonnes, avec Betis jouant une marque passionnante de football. Les hommes de Setién ont battu le Barcelone de Valverde 4-3 en novembre 2018, ce qui serait la seule défaite à domicile de Valverde pendant toute son mandat. Et Setién a été lié à l’emploi de Barcelone au début de 2019, pour sa capacité à jouer au football et à ses résultats.

Cependant, la fin de la saison n’a pas été aussi forte. Les Betis n’ont pas remporté plus d’un match d’affilée pendant toute la seconde moitié de la saison, jusqu’aux deux derniers matchs. Les fans ont allumé Setién, et il a finalement été lâché. Le Betis a terminé l’année 10e en Liga. Ils sont actuellement 13e sous Rubi, donc c’est une bonne question si Betis a fait la bonne chose en laissant Setién partir.

Le manager était sans club depuis lors jusqu’à ce que Barcelone le récupère l’autre jour.

Setién n’a que quatre saisons d’expérience de gestion de haut niveau, un contraste complet avec Valverde, qui, bien que plus jeune, avait 15 ans d’expérience en tant qu’entraîneur de haut niveau. De plus, Valverde avait remporté la Supercoupe d’Espagne avec l’Athletic Bilbao, ainsi que plusieurs trophées en championnat grec. Setién n’a pas d’argenterie en tant que manager, bien qu’il ait ramassé une Supercup en tant que joueur.

Setién est connu pour ses sorts à Las Palmas et Betis, dans lesquels il a pris des équipes non passionnées et les a rendues plus fortes et capables de jouer d’une manière distincte. Atteindra-t-il de grands sommets maintenant qu’il a reçu la formation la plus forte qu’il ait jamais eue?