Qui est Sarah Kohan? La femme avec qui Chicharito aura son deuxième enfant

Source: Instagram sarahkohan

À la surprise de leurs propres et étrangers, le footballeur de Los Angeles Galaxy, Javier Chicharito Hernández, a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle attend son deuxième enfant avec Sarah Koahan.

Avec une photo sur laquelle son fils Noah apparaît, l’attaquant et sa femme ont montré des échographies qui ont confirmé la nouvelle au milieu de la pandémie de coronavirus.

De nombreux adeptes de l’ancien Real Madrid ils se sont demandé Qui est Sarah Kohan?. Eh bien, c’est un modèle d’origine australienne qui tout au long de sa carrière a fait la promotion de grandes marques dans le monde entier. De plus, il compte plus d’un million de followers sur son compte Instagram, ceci grâce à sa transparence pour montrer chaque pas que vous faites dans votre vie personnelle et professionnelle.

VOIR PLUS: Jimena Sánchez expose son arrière avec des PHOTOS spectaculaires

Dans une interview Sara a expliqué comment il a rencontré l’attaquant Galaxie. “Nous nous sommes rencontrés lors d’une fête à Miami, j’étais à la plage et j’ai dû passer par la fête pour arriver à l’hôtel et Javi était à la fête avec ses amis et c’est ainsi que nous nous sommes rencontrés“A commenté le modèle australien. Il faut se rappeler que Sara Kohan Il a également étudié dans des universités de classe mondiale telles que Notre dame y Harvard.

Elle est Sarah Kohan, le mannequin qui a fait tomber Chicharito Hernández amoureux …