QUI ÉTAIT LE MEILLEUR? | El Bofo avait de grandes qualités mais n’a jamais eu le record de Cuauhtémoc

La rivalité entre l’Amérique et Chivas est passée au niveau supérieur avec les figures de Cuauhtémoc Blanco et du Bofo Bautista, qui a doté le football mexicain d’une qualité exceptionnelle, représentant les deux plus grands clubs du Mexique.

Il y a une grande similitude entre les deux en raison de leur position sur le terrain, de leurs caractéristiques techniques et de l’incroyable vision sur le terrain des deux joueurs, donc les comparaisons ont toujours été présentes et c’est devenu une sorte de piqué individuel.

Si les deux joueurs sont placés dans leur meilleure forme, en compétition au corps à corps, la décision serait assez compliquée et finirait par s’orienter au goût de chacun; cependant, Le grand péché de Bofo dans cette discussion était le manque de cohérence qu’il avait en tant que professionnel d’élite. Cuauhtémoc s’est concentré sur ses objectifs tout au long de sa carrière et a pratiquement tout accompli: briller dans les championnats du monde, être champion, capitaine, Europe et une longue histoire comme référence mexicaine.

Après l’éclat naturel de ses premières années en tant que professionnel, Bautista n’a réussi à briller que lorsqu’il a défendu la chemise Chivas, qui était de 2004 à 2007 (dans sa première étape) et de 2010 à 2011 (deuxième étape). Cette intermittence et ce court laps de temps avec le 11 ans que Cuauhtémoc était lié à l’Amérique, se consacrant comme l’idole ultime bleu crème.

En plus du fait que cette régularité l’a amené à assister à trois coupes du monde, Cuau a défini son nom comme l’un des meilleurs footballeurs qui portaient le maillot tricolore et a laissé sa marque avec des performances et des objectifs mémorables, comme en finale de la Coupe des Confédérations contre le Brésil (1999), en phase de groupes de France 1998 contre Belgique ou même contre France en Afrique du Sud 2010.

El Bofo est meilleur que Cuauhtémoc Blanco:

Cuauhtémoc Blanco

 CONCACAF ’92

 Gold Cup ’96

 Gold Cup ’98

 Confédérations ’99

 CL2005

 Champion des Champions 2005

 CONCACAF 2006

 Promotion League 2011

 Copa MX 2012

 MX Cup 2015

Adolfo Bautista

 AP2003

 AP2006 pic.twitter.com/cc9ugc7Sek

– 홋 홖홗 홡홤 혼활 홧홚 홙홖 (@ pabloagreda7) 16 mars 2019

Sur le chemin, il n’y a même pas de point de comparaison entre les deux. Cuauhtémoc est bien plus que le Bofo. Même en analysant exclusivement la qualité technique individuelle, Bautista perd. Il n’a pas son coup de pied, ni la vitesse et la feinte qu’El divo de Tepito avait à ses débuts.

La vision doit être applaudie aux deux, les centres précis et les passes étaient une marque de fabrique et les tirs à moyenne et longue distance sont un autre point important pour les deux, mais dans aucun cas le Bofo ne s’est avéré meilleur que Cuauhtémoc.

Assis à la même table que Cuauhtémoc n’est valable que pour avoir des caractéristiques communes, mais cela ne veut pas dire qu’ils sont au même niveau et encore moins que le Baptiste a été meilleur que Blanco, puisque cela n’est même pas pensé par lui.

N’oubliez pas de nous suivre également sur notre compte Instagram, 90min_enet notre compte Twitter,@ 90minespanol!