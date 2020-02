Qui peut défier Liverpool la saison prochaine? Et plus de Mails …

Si vous avez quelque chose à ajouter, vous savez quoi faire – envoyez un mail à theeditor@football365.com

Maintenant, nous pouvons nous attendre à la saison prochaine…

Maintenant que le argument impossible là où le courant Liverpool Le classement des équipes contre les grandes équipes précédentes est en train de mourir, mes pensées ont évolué vers la saison prochaine et qui, à mon avis, pourrait défier, car un fait indéniable est qu’avec la disparition de City, Liverpool n’a pas eu d’équipe cohérente pour les combattre cette année.

Ville – dépend entièrement de l’appétit (et de la capacité) de Guardiola à effectuer les changements nécessaires, qu’ils soient personnels ou psychologiques. Il est probable qu’il sera soutenu pour faire venir de nouveaux joueurs, vous devez donc dire qu’ils sont les plus susceptibles de se battre. Il y a aussi quelques joueurs vieillissants dans des postes clés, il sera intéressant de voir ce qu’ils font en été.

Leicester – un peu plus délicat, ils sont là où ils sont au mérite pour cette année, mais vous devez penser qu’un ou plusieurs de la vieille garde s’amélioreront et amèneront des joueurs en été. Les quatre premiers devraient être réalisables, mais ils dépendent trop de Vardy et devraient se renforcer s’ils veulent rester dans les lieux de l’ECL.

Chelsea – Cela dépend de la capacité de Lampard et de son équipe à identifier les bons joueurs et à les intégrer dans l’équipe. La décision de ne pas acheter en janvier est déconcertante mais, en regardant les joueurs qui ont bougé, la qualité n’était peut-être pas là pour acheter. L’année prochaine, nous devrions commencer à voir à quel point Lampard est capable de constituer et de motiver une équipe, en supposant qu’il soit soutenu en été.

Sheffield Utd – Peu susceptibles de dépenser trop gros en été, je les vois être les victimes de Chelsea / United / Spurs / Arsenal achetant sans aucun doute de gros (ger) en été, les six premiers devraient néanmoins être la cible.

Man Utd – Tout comme Chelsea, à quel point un travail peut être bon pour Solskjaer en attirant des talents et en créant une équipe appropriée. S’ils vendent Pogba et utilisent l’argent à bon escient, ils pourraient progresser vers les premières places, s’ils gardent Pogba et Martial pour des «raisons de marketing / propriétaire», la diapositive pourrait bien continuer.

Spurs – Dépend entièrement de la «Special One» et Levy, compte tenu de leur éthique opposée à dépenser de l’argent. Mourinho va vouloir beaucoup d’argent en été, si Levy le soutient, vous pourriez bien voir une bien meilleure équipe l’année prochaine, à moins que Man Utd ne soit le vrai Mourinho, auquel cas attendez-vous aux plaintes de la presse après avoir demandé des joueurs en janvier.

Arsenal – Selon Chelsea et United, sur les trois, vous diriez qu’Arteta et Solskjaer semblent avoir un plan de match, que ce soit bon ou mauvais pour réussir. Je m’attends donc à ce qu’Ozil y aille en été et que des dépenses assez importantes aient lieu, en supposant qu’Arteta veut acheter beaucoup de joueurs bien sûr.

J’espère qu’une ou plusieurs équipes pourront s’améliorer suffisamment pour défier Liverpool correctement l’année prochaine, elles ont eu beaucoup trop de facilité cette année, bien qu’elles aient été excellentes bien sûr. Une chose est sûre, l’été devrait être * très * intéressant!

À votre santé,

Paul, Man Utd

Vrai contre faux

La différence fondamentale entre Liverpool et City est peut-être plus facilement illustrée par la façon dont le 4e tour de la FA Cup s’est déroulé.

La ville à domicile contre une équipe attrayante de Fulham, le week-end avec une équipe complète qui devrait jouer (car ils ne vont pas gagner la ligue) a réussi à faire tourner environ 39.000 fans, qui ont rapidement procédé à la production d’une atmosphère vraiment molle malgré une solide performance et une victoire confortable. Liverpool avec tous les joueurs seniors à l’extérieur, par un froid mardi soir, jouant avec une équipe de Ligue 1 extrêmement motivée mais fonctionnelle, ayant été exclue pour son approche de l’égalité, a réussi à obtenir une salle comble à guichet fermé de 53000 avec d’innombrables autres qui aurait pris des billets gratuits. Le bruit et la passion produits à Anfield étaient stupéfiants.

Dale (#chalkandcheese) Marlow

Quel problème de coaching?

Puis-je ajouter juste après le match de Liverpool hier, que le principal problème sur lequel les gens s’énervent est que l’équipe des moins de 23 ans a été entraînée dans le match par l’entraîneur des moins de 23 ans. c’est-à-dire la personne qui connaît le mieux ses forces et ses faiblesses individuelles et qui serait la mieux placée pour réagir dans le jeu avec les changements nécessaires

Stephen Baines

Millie mon amour

Je voudrais juste publier publiquement mon amour pour / pour James Milner

Il a demandé la permission à Neil Critchley d’aller regarder le match hier soir (il aurait pu être en vacances)

Il a demandé la permission d’être dans le vestiaire (il aurait dû être en vacances!?)

Il a parlé aux enfants – Il aurait pu juste regarder

Il les a soutenus depuis le banc comme un fan!

James Milner – vous légende.

Les enfants étaient fantastiques, la foule était tout aussi brillante derrière eux.

Quel est tout ce discours sur les interdictions de ce jeu dans le monde… c’était sur Bein sports! .. ??

Al – LFC – Peut-être que c’est James et pas Stevie pour le travail d’après Klopp….

Donc Luke a posé la question ce matin si James Milner pouvait être considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain de l’ère de la Premier League, aux côtés de Scholes, Gerrard et Lampard, maintenant pour ne pas faire de bruit ici, je dirais facilement non, non, il n’est pas l’un des meilleurs milieux de terrain de l’époque, cependant, il est l’un des meilleurs professionnels et interprètes cohérents de l’ère de la Premier League, ce qui n’est pas une mauvaise chose.

Avec James Milner, vous savez que vous obtiendrez une performance constante de 7/10, il ne vous épatera peut-être pas avec une compétence ou même vous fera quitter votre siège, mais il fera une présentation professionnelle et fera le travail que vous lui avez demandé faites, que ce soit en défense, au milieu de terrain et peut-être un jour au but, quelle image cela pourrait être et je suis certain à 100% qu’il économiserait cette pénalité de 90e minute pour gagner son club le match.

La question m’a fait penser à d’autres joueurs qui ne sont peut-être pas considérés comme les meilleurs joueurs de tous les temps mais qui sont les meilleurs pour être cohérents sur une longue période de temps, maintenant pour moi, c’est ma liste et j’aimerais entendre d’autres listes de Mailboxers aussi;

Ben Foster, Dirk Kuyt, Jonny Evans, Gareth Barry, Tomas Rosicky, Leon Britton, Cesar Azpilicueta, Michael Carrick, Gabi, Kevin Großkreutz, Antonio Di Natale.

Mikey, CFC

Saut à la défense de Klopp?

Les fans de Liverpool sautent à la défense de Klopp parce qu’ils ont gagné, comme si le résultat n’avait rien à voir avec la raison pour laquelle les gens étaient contrariés.

Klopp a tout à fait le droit de présenter l’équipe qu’il veut. Que cette équipe gagne ou perd ne signifie pas que ce n’est pas un coup de merde pour lui de ne pas se présenter.

“Tout le monde nous déteste parce que nous sommes les meilleurs !!!”

Non. Les gens viennent de dire que Klopp aurait dû être au match. De plus, personne en dehors des experts du football britannique ne s’en soucie vraiment. Enfer, Klopp aurait pu envoyer le côté U15 et a demandé à son voisin de les gérer et les seules personnes qui s’en soucieraient vraiment sont les experts du football britannique.

Vous gagnez la ligue. Qui se soucie de quoi d’autre vous faites? Mais félicitations pour avoir prouvé que tous les fans rivaux amers ont tort avec votre Victoire de la FA Cup au 4ème tour contre Shrewsbury. Une déclaration beaucoup plus grande que votre trophée UCL ou une avance de 22 points sur le dessus de la table.

Continuer.

Gaaavie, Kaapstad

LiVARpool

Je voulais juste ajouter un élément supplémentaire à cet étrange “quelle chance LiVARpool a-t-il d’avoir une autre décision VAR sur son chemin”.

Dans le match d’origine, il y avait un handball flagrant dans la boîte de Shrewsbury. Chaque expert a dit qu’il devrait avoir une pénalité, c’était raté. VAR l’aurait presque certainement donné. Dans la seconde moitié à 0-2 avec LiVARpool en croisière, un joueur de Shrewsbury a été retiré à l’extérieur de la surface. Une pénalité a été infligée et VAR, encore une fois, l’aurait annulée. Peut-être qu’un joueur aurait été expulsé, mais ce n’était pas une chance claire de marquer des buts, donc c’est peu probable.

Malheureusement, il n’y avait pas de VAR lors du premier match. Donc, non seulement ces deux décisions ont été massives au cours de l’égalité, mais déplorer que les bonnes décisions soient rendues lors de la rediffusion est tout simplement étrange.

Je sais que les gens détestent le VAR, mais franchement, j’aime bien que les appels non marginaux (aucun des trois incidents, y compris le hors-jeu de la nuit dernière, ne soient marginaux) soient correctement appelés.

Rob, Brighton.

Chelsea semble bien se porter…

Je pensais que je briserais l’habitude de toute une vie et que je ferais partie d’une équipe différente.

Pour moi (Clive), Chelsea semble se porter bien et comme prévu. C’est une équipe talentueuse avec beaucoup de joueurs ayant leur première manche en tant que partants à temps plein. Ils ont commencé chaud, plein d’enthousiasme juvénile et avec peu de repérage d’opposition disponible. Au fur et à mesure que la saison avançait, d’autres équipes ont compris leurs astuces et leurs tendances et elles se sont épuisées sous une charge de travail plus importante qu’auparavant.

Je m’attends à ce que la pause hivernale soit énorme pour eux en termes de leur permettre de se recharger physiquement et mentalement et de penser également à leurs plans de sauvegarde pour quand leurs trucs de go-to seront arrêtés.

Dans l’ensemble, je pense qu’ils iront bien et dépasseront la ligne du top 4, ce qui serait un grand succès pour eux. En prime, ils l’ont fait de la “bonne” manière, dans la mesure où une telle méthode existe.

Dan, Plastic LFC

Oxford United contre Newcastle United

Quel craquer petit jeu c’était la nuit dernière, les puissants sorciers noirs et blancs battant un Oxford très divertissant. Comme pour la méthode F365, j’ai compilé une liste de choses ci-dessous:

1) Bentaleb avait l’air brisé après 55 minutes

2) Elder Longstaff est le Haris Vuckic de cette équipe actuelle

3) Le jeune Longstaff devrait obtenir la résolution de son contrat

4) Yedlin est vraiment bon à courir, mais pas grand chose d’autre

5) Joelinton a délibérément frappé son arrivée dans le sol (de la même manière que Bergkamp «voulait dire» ce contact contre Dabizas)

6) Bruce a donné à Mike Ashley ses yeux au coucher

7) Saint-Maximin se rend probablement à Barcelone en été

8) Liam Kelly prend un ravissant set set (2 coups francs et un coin suffit pour un échantillon)

9) Darlow a toujours été meilleur que Rob Elliot

10) N’utilisez pas votre pénis en hélicoptère en direct sur la BBC jusqu’à ce que les frais de licence soient facultatifs et que le nombre de téléspectateurs soit 0

Ratt Mitchie – NUFC (La magie de la FA Cup est bel et bien vivante… jusqu’à ce que nous atteignions les Aubépines)

Liverpool prend un autre match nul?

Graham Simons demande si les fans de Liverpool préféreraient dessiner un autre match plutôt que de les gagner tous et d’avoir Man U comme seule équipe à leur avoir pris des points toute la saison, car il voit de bonnes chances que Liverpool gagne tous les matchs restants.

Si Liverpool termine la saison avec 112 points, ayant également remporté la Super Cup, la Coupe du Monde des Clubs, la FA Cup et la Ligue des Champions, alors (pour paraphraser un contributeur d’Anfield Wrap) je serai trop occupé à danser dans des fontaines avec mon slip sur la tête se soucier d’environ 2 points de baisse en octobre.

Dave Lillis, Dublin

Graham Simmons,

Premièrement, le LFC ne gagnera pas tous les matchs (de ligue) d’ici la fin de la saison.

Avec Everton, City et Arsenal tous à jouer, qui seront tous très motivés pour arrêter la course avant même de discuter des dix autres adversaires, une défense de la ligue des champions à considérer et, inhabituellement pour le LFC ces dernières années, une course de la FA Cup à négocier .

Cependant, si cela se matérialisait et qu’ils gagnaient tous leurs matchs pour finir avec 112 points, je prendrais cela avec plaisir et laisserais UTD être la note de bas de page pour la question du quiz.

Note de bas de page: définition du dictionnaire Websters, quelqu’un ou quelque chose dont on se souvient et qui est considéré comme une partie mineure ou sans importance d’un événement

DL (Ils ne le peuvent pas?) LFC, Genève

La réponse à votre question est un oui sans équivoque. Parfaitement heureux de tirer un autre match à presque n’importe qui (pas à Everton) tant que Man U n’est pas la seule équipe à nous enlever des points.

Un peu hypothétique bien sûr, nous finirons par perdre des points. Nous avons certainement eu notre juste part de chance et VAR a certainement été notre copain – ne peut pas durer éternellement.

Mais ces aigus ont l’air tentant…

James, Liverpool

En réponse à Graham Simons, je serais ravi que le seul match que Liverpool n’ait pas gagné toute la saison soit le match nul à Old Trafford. Principalement parce que cela signifie que nous aurons établi un nouveau record de 37 victoires en Premier League et un nul qui, de manière réaliste, ne sera probablement jamais battu, et en partie parce que cela restera vraiment dans la gorge des fans de United. Parce que chaque fois qu’ils trotteront la ligne désespérée que seuls ils nous ont enlevé des points nous rappelleront douloureusement à quel point nous étions incroyablement bons. Si nous ne tirions qu’une seule fois contre, Aston Villa par exemple, il serait beaucoup plus facile pour eux d’oublier.

Danse Jonny

Je voudrais que nous gagnions tous les matchs pour cela.

Imaginez être si peu de temps que votre point positif de la saison est «la seule équipe à avoir retiré des points de Liverpool».

Microscopique

Tyla (ça ne nous dérange pas, City est quand même excellent si elle a des défauts) Roxburgh LFC

Deux princes…

Je reprends juste le courriel de Preetish sur le lavage sportif – maintenant que «l’Arabie saoudite possède Sheffield United» et comment personne ne les appelle comme ils le font City…

Eh bien, tous les princes ne sont pas créés égaux. On estime que la Maison des Saoud compte entre 5 000 et 15 000 membres, et tous n’ont pas été consultés avant la guerre au Yémen!

Le prince Abdullah, propriétaire de Sheffield, est le petit-fils du roi Saoud, son père, le prince Musa’ed, était l’un des 45 fils du roi Saoud et, contrairement à plusieurs de ses frères, il n’est jamais devenu roi – à son tour, beaucoup de ces fils ont ont beaucoup de fils (le roi actuel en a 16, par exemple). Son analogue britannique serait Zara Phillips (si Zara avait environ 750 autres cousins ​​pour diluer son influence) – et personne n’a accusé la Grande-Bretagne d’utiliser cyniquement le saut d’obstacles pour faire oublier les transgressions! La famille royale saoudienne est massive, et une personne qui en fait partie ne porte pas automatiquement des suggestions de comportement inapproprié.

Cheikh Mansour est le frère de l’émir et vice-premier ministre d’Abu Dhabi – un membre de haut niveau de l’entité qui gouverne activement l’émirat (pour l’équilibre, le prince Abdullah est apparemment président général de la protection de la jeunesse, donc pas entièrement non impliqué, mais difficilement comparable) .

Les accusations concernant qui contrôle réellement la ville et la légitimité de leur parrainage sont bien répétées. D’après tout ce que j’ai vu jusqu’à présent, Sheffield United semble avoir été acheté par un homme d’affaires qui se trouve être un mineur royal du Moyen-Orient. Peut-être que les gens n’ont pas commencé à savoir comment le club est financé parce que les «dépenses massives» auxquelles vous faites référence ne se sont pas encore produites – et ce n’est pas cool de commencer à faire des hypothèses en raison de son origine et de la famille dont il est né dans.

En revanche, Newcastle est apparemment sur le point d’être racheté par un fonds d’investissement appartenant à l’État saoudien (plutôt qu’un gars qui se trouve être un Saoudien riche) – ce serait votre projet de lavage de sport, s’il se concrétise.

Andy (MUFC)