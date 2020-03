Qui pourrait acheter Manchester United cet été?

Crédit photo: .

Manchester United est actuellement en cours de reconstruction et la fenêtre de transfert estivale à venir jouera un rôle clé. Sous Ole Gunnar Solskjaer, les Red Devils ont effectué plusieurs mouvements réussis, y compris la signature des joueurs vedettes Bruno Fernandes et Aaron Wan-Bissaka, et ils espéreront recréer ce succès cet été, avec de nombreuses offres potentielles alignées.

Les joueurs que Manchester United pourrait acheter en été

Succès précédent sous Solskjaer

Bien que les dirigeants de United dans l’ère post-Sir Alex Ferguson se soient révélés largement infructueux, les mouvements de Solskjaer ont tous impressionné.

Daniel James était sans doute la meilleure signature de l’été. Ils l’ont acheté début juin pour 15 millions de livres sterling, et ses performances pour les rouges lui ont fait une bonne affaire. Le Gallois est son meilleur buteur, avec six dans la ligue à ce jour, et a également marqué trois buts cette saison. Il est un démarreur régulier, impressionne par son rythme et son habileté, et semble prêt à devenir une star de l’avenir.

Aaron Wan-Bissaka est également devenu l’un des joueurs vedettes de United cette saison. L’ancien arrière latéral de Crystal Palace a rejoint les Red Devils pour 50 millions de livres sterling en juin 2019 et est devenu l’un des meilleurs arrière droit de la ligue. Bien qu’il soit venu avec un prix élevé, le joueur de 22 ans a été fantastique cette saison, avec son attirail de glissière signature les sauvant à de nombreuses reprises.

Harry Maguire a rejoint Leicester peu de temps après Wan-Bissaka, ce qui a achevé une fenêtre d’été satisfaisante pour United.

En janvier, malgré de nombreuses difficultés, United a obtenu la signature du meneur de jeu portugais Bruno Fernandes, qui a déjà impressionné le club par sa créativité et son talent sur le ballon.

Le prêt d’Odion Ighalo en provenance de Chine était le dernier accord conclu, arrondissant les transferts réussis de United sous Ole Gunnar Solskjaer jusqu’à présent.

Qui sont les joueurs dont Manchester United a besoin?

Ayant déjà effectué de nombreux remplacements nécessaires, la reconstruction de Manchester United se poursuivra cet été. Bien que plusieurs joueurs ne soient pas à la hauteur du titre, certains postes nécessitent une attention plus immédiate que d’autres.

L’énigme de droite

La position de droite est potentiellement le principal responsable des problèmes actuellement chez United. Il est essentiel de faire venir un joueur de cette position en été si les Red Devils veulent défier pour l’argenterie nationale et européenne la saison prochaine.

Jesse Lingard et Andreas Pereira sont les deux joueurs de United les plus naturellement adaptés au côté droit de l’attaque, mais ils ont considérablement sous-performé récemment et selon les rumeurs, ils devraient quitter l’été. En dehors de cela, Manchester United n’a pas d’ailiers droitiers naturels.

Cette saison, Daniel James y est régulièrement apparu. Malgré cela, le Gallois est plus adapté à la gauche. Bien qu’il soit capable de jouer des deux côtés, sa préférence pour le côté gauche du terrain fait de lui un candidat imparfait pour le poste.

Mason Greenwood a également tenté sa chance sur l’aile droite. Il est cependant beaucoup plus adapté à un rôle d’attaquant central, avec sa finition impeccable et son œil pour le but, le retirant ainsi de la course. L’absence d’un ailier droit naturel pose alors la question de savoir qui pourrait potentiellement occuper le poste la saison prochaine.

Jadon Sancho

Sancho est en haut de leur liste de souhaits, cependant, comme l’un des talents les plus demandés en Europe, le jeune anglais sera difficile à obtenir. United a des liens avec Sancho depuis un certain temps et semble actuellement mener la course à sa signature, mais personne ne sait où il pourrait se retrouver la saison prochaine.

United a tout de même de bonnes chances de signer l’ailier prometteur. Son rythme, sa passe et sa capacité de finition seraient un énorme atout pour le club, qui les utilise largement dans leur style de jeu de contre-attaque préféré, en particulier pour quelqu’un de si jeune et avec tant de potentiel de croissance.

Federico Chiesa

Un autre ailier droit lié à un déménagement à Manchester est Chiesa. L’Italien a impressionné récemment la Fiorentina, suscitant l’intérêt de clubs comme United. Il n’est pas aussi recherché que Sancho mais semble toujours être un talent prometteur, en particulier avec sa capacité à si bien performer dans une ligue forte, à un si jeune âge.

Besoin de milieux de terrain

Malgré leur récente acquisition de Fernandes, des améliorations sont encore possibles au milieu de terrain de Manchester United.

Jack Grealish

Grealish est un nom qui a figuré récemment dans de nombreuses rumeurs United. Le milieu de terrain offensif anglais peut fournir une qualité aux Red Devils, ainsi qu’une polyvalence avec la possibilité de jouer sur les deux ailes et de descendre plus profondément si besoin est. L’arrivée du joueur d’Aston Villa à United pourrait entraîner une baisse plus profonde de Fernandes, mais avoir encore une influence sur le jeu offensif de United. Grealish lui-même pourrait également être le plus profond. Quoi qu’il en soit, il pourrait fournir à United de nombreux traits souhaitables.

Declan Rice

Joueur dont on ne parlait plus particulièrement souvent, le nom de Rice était sur toutes les lèvres au début de la saison. Malgré le ralentissement de l’intérêt, il est toujours un joueur prometteur et celui que nous verrons peut-être avec un maillot de Manchester United la saison prochaine. Cependant, l’un des problèmes que United peut rencontrer lorsqu’il essaie de signer le jeune anglais serait une évaluation exagérée en raison de sa nationalité. Il est hautement souhaitable de recruter de jeunes talents anglais, une prime supplémentaire est donc probable.

Les joueurs que Manchester United pourrait acheter dans d’autres positions

Manchester United a eu des liens avec des joueurs à d’autres postes ces derniers mois. Des gens comme Harry Kane pourraient également envisager de déménager à Manchester et des joueurs moins connus tels que Yeferson Steldo, âgé de 22 ans en Amérique du Sud. De plus, le poste d’arrière gauche peut devoir être comblé, mais Luke Shaw et Brandon Williams s’étant intensifiés le mois dernier, cela peut ne pas être nécessaire.

Certains de ces joueurs pourraient faire ressembler United à une équipe extrêmement dangereuse la saison prochaine alors qu’ils visent à grimper plus haut sur la table.

