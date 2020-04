“Qui prendra la responsabilité des contrôles au départ? Je prévois …”

PALMA CAMPANIE (NA). Deuxième force du championnatExcellence Campania groupe B, le Palmese comme beaucoup d’autres réalités sportives italiennes, il a dû céderUrgence coronavirus. À un moment où les données de contagion semblent ouvrir des aperçus positifs pour la phase 2, notre rédaction a rencontré le directeur général de Rossoneri Aniello Giugliano, avec qui nous avons discuté des salaires et de la reprise des activités dans le football amateur.

NON À RÉINITIALISER

«De nombreuses réalités comme la nôtre se sentent endommagées par cette urgence sanitaire, mais il y a actuellement des problèmes bien plus graves à résoudre. Nous avions un beau championnat, nous aurions probablement eu notre mot à dire jusqu’à la fin, mais aujourd’hui, il y a ceux qui parlent de fermeture anticipée, mais je pense qu’ils le font par commodité parce qu’ils n’ont peut-être pas atteint leurs objectifs. – souligne le Rossoneri diggì – Futur? Je pense que si les bonnes contre-mesures ne sont pas trouvées l’année prochaine, nous pourrions voir une baisse des inscriptions d’au moins 40%. Les ressources économiques ne sont pas là, tous les sponsors manquent et si la Serie A peine, encore moins les amateurs, mais j’espère que nous pourrons trouver un moyen de reprendre en mai “.

AUCUN RISQUE INUTILE

En cas de reprise, des garanties sont nécessaires, tant sanitaires qu’économiques: «Il faudra garantir au moins deux semaines pour retrouver la forme physique, alors je ne suis pas tout à fait convaincu que les joueurs acceptent volontiers de risquer de prendre le terrain sans sécurité absolue éviter les contagions et les risques pour sa propre santé, et par conséquent celle de ses proches. – continue le Rossoneri diggì – Après l’approbation du gouvernement et des autorités sanitaires, la Ligue et les clubs évalueront activement les procédures pour recommencer, mais à la fin, la volonté des garçons comptera également, en particulier ceux qui ne vivent pas uniquement de football et il a un travail pour lequel il ne peut absolument pas prendre de risques inutiles. “

INCERTAIN FUTUR, CONCLU LE PASSÉ ALORS …

À la reprise, nous pourrions nous retrouver avec un ballon de football encore plus lié aux jeunes, en attendant il y a ceux qui espèrent recevoir des garanties sur les investissements déjà réalisés et dont il n’y a pas de retour en arrière: «Cette année nous avons fait de grands sacrifices, alloués un budget adéquat pour objectifs à atteindre, si tout se termine maintenant, alors qui va nous indemniser? Que se passera-t-il l’année prochaine? – ce sont les dilemmes de Giugliano – À mon avis, en cas de récupération, il pourrait y avoir des équipes sans buts qui prendraient ensuite le terrain avec seulement 4-5 sur tous les enfants pour terminer le championnat. Je suppose que la prochaine sera de toute façon une saison de transition. Hormis ceux qui ont la possibilité de mettre de côté un joli nid d’oeuf, beaucoup comptent sur les sponsors mais avec la crise économique que nous devrons affronter, je ne sais pas combien seront prêts à investir dans le football amateur “.

SITUATION SALARIALE

Ces dernières semaines, de nombreux joueurs du mouvement amateur ont fait part de leurs inquiétudes concernant les montants restant à recevoir par les clubs: «Je n’aime pas regarder les maisons des autres mais ça fait mal d’entendre beaucoup de choses, le président s’efforce de garder la foi de tous engagements avec les membres et se déplace à la première personne pour aider les enfants à accéder également aux fonds alloués par le gouvernement en cas d’urgence. En collaboration avec les organes compétents, il est alors nécessaire de déterminer comment s’y prendre “.

DES STRUCTURES PRÊTES? DES DOUTES SURVIENNENT

Dernier commentaire sur les centres sportifs qui, en cas de reprise, devraient garantir les bonnes certitudes en matière de sécurité sanitaire: «Les Fédérations du monde du football présument qu’elles recevront prochainement de nouvelles indications du gouvernement et de la communauté scientifique, après quoi elles agiront en conséquence. Si c’était pour moi je resterais toujours à la maison, si je dois aller sur un terrain pour risquer que ça n’existe pas du tout, il faut préserver notre santé. Aujourd’hui, nous devons comprendre quels centres sportifs sont en mesure de garantir une activité sûre, et alors qui sera responsable des contrôles? – conclut Giugliano – Nous ne sommes probablement pas prêts sur cette question, pensez simplement que dans la plupart des voyages, il n’a pas été possible de garantir les portes ouvertes aux clients, une fois que le gouvernement aura donné son feu vert, ce sera la responsabilité des municipalités ou des clubs bilan de santé? N’oublions pas que si nous allons au-delà du 30 juin, nous devrons trouver de nouveaux accords avec les enfants d’un point de vue économique “.