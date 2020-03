Qui représente chaque équipe du tournoi Ibai FIFA?

Aujourd’hui commence le tournoi de charité de Ibai Llanos. Une initiative organisée par l’influenceur et membre du G2 dans laquelle les 20 équipes de première division s’affronteront dans une compétition FIFA 20. De plus, tous les bénéfices de la diffusion de ce tournoi seront reversés aux hôpitaux qui combattent le coronavirus. . Une grande initiative qui aide également les personnes qui sont chez elles à se conformer à la quarantaine pour se divertir.

21/03/2020

Agir à 12h03

CET

Álvaro Hernández

La compétition sera diffusée sur la chaîne Twitch d’Ibai en plus de Movistar Plus et, puisque Ibai a tweeté l’idée mardi dernier, le 20 équipes de première division, même s’il convient de noter que Majorque ne jouera finalement pas le tournoi pour des raisons inconnues.

Voici la liste complète des joueurs qui représenteront leurs équipes dans le tournoi Ibai:

FC Barcelona: Sergi Roberto Real Madrid: Marco Asensio Séville: Sergio Reguilón Société réelle: Januzaj Getafe: Jason Remeseiro Athlétique: Marcos Llorente Valence: Carlos Soler Villarreal: Manu Morlanes Grenade: José Antonio Martínez Athlétique: Gorka Guruzeta Osasuna: Rubén García Betis: Borja Iglesias Ascenseur: Carlos Clerc Alavés: Lucas Perez Valladolid: Pedro Porro Eibar: Edu Expósito Celtique: Kevin Vazquez Leganés: Aitor Ruibal Espanyol: Adrian Embarba