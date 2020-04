Qui reste et qui est en équilibre: la situation de la défense du Latium

La situation actuelle exige que chacun accorde la plus grande attention santé, pour continuer à combattre coronavirus et sortir de l’urgence dès que possible. Mais ces jours d’attente sont également utiles pour les clubs pour planifier et planifier la nouvelle saison, en attendant de comprendre si et comment cela va continuer. Quant au Lazio, ce sera un été très intense pour la DS tarer, surtout à la lumière de la possibilité concrète de participer à la prochaine Ligue des champions. Ci-dessous, une seule analyse de la situation des gardiens de but et des défenseurs de Biancocelesti:

Strakosha (délai 2022) – Il restera le numéro 1 de la Lazio: son contrat sera renouvelé;

Proto (délai 2021) – L’entreprise recherche un autre gardien de but, mais il n’est pas dit qu’il est le sacrifié;

Guerriers (date limite 2021) – Né en 1996, il a déjà fait ses débuts en A avec l’aigle sur la poitrine. Il pourrait emprunter (après l’expérience d’il y a trois ans à Trapani) pour acquérir de l’expérience;

Acerbi (délai 2023) – C’est le pivot sur lequel repose tout l’organisme blanc-bleu. Il est le leader technique et humain du groupe Inzaghi, qui ne le privera jamais d’un moment aussi important pour le club. Son nom a fait l’objet de certaines rumeurs de marché, mais la Lazio ne sera pas convaincue et est prête à renouveler son contrat actuel (expiration 2024) pour l’armer;

Luiz Felipe (délai 2022) – Au cours des dernières semaines, Barcelone et le Bayern Munich ont été les deux meilleurs clubs proches de lui. “Je ne sais rien”, a déclaré son agent, qui discute en même temps de la prolongation – avec ajustement en annexe – du contrat avec Lotito. Il restera dans les plans d’entreprise, mais face à une offre importante, le scénario pourrait évoluer différemment;

Radu (délai 2021) – Saison presque parfaite pour le défenseur roumain de 33 ans qui, en juin dernier, après quelques désaccords, était sur le point de quitter la Lazio. Il a été réintégré et a montré tout son professionnalisme, ainsi que sa qualité. Il fera toujours partie de l’équipe;

Bastos (délai 2021) – L’Angolais de 29 ans (seulement 8 matches en A cette année) est le plus en jeu. L’entreprise ne renouvellera guère l’accord, si bien qu’à l’heure actuelle, les chances de départ lors de la prochaine session du marché des transferts sont élevées, afin d’éviter le risque de le perdre à zéro douze mois plus tard;

Patric (délai 2022) – Ça a surpris tout le monde cette saison. Inzaghi lui a donné confiance plusieurs fois (15 apparitions) et la performance sur le terrain a été très positive. Si une offre arrive, elle sera considérée, sinon elle fait partie du projet. Ses qualités techniques sont très appréciées par l’entraîneur, qui les considère comme fondamentales pour commencer l’action par le bas en laissant le ballon propre vers les joueurs offensifs;

Vavro (délai 2024) – C’était le cinquième achat le plus cher de la décennie, l’un des plus importants de l’ère Lotito. Il a eu du mal à s’installer dans le football italien, même s’il semblait se développer. On lui donnera plus de temps et d’autres opportunités;

Jorge Silva (délai 2022) – Il a 21 ans et depuis la retraite d’été, il s’entraîne avec l’équipe première du Latium. Il pourrait être prêté;

Armini (délai 2020) – Capitaine de Primavera, défenseur central né en 2001. L’année dernière, il a déjà fait ses débuts en A et est considéré comme l’un des talents les plus brillants de Formello. Il devrait signer en noir et blanc pour prolonger l’accord et rester à Rome;