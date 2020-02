qui sont les alternatives de Man United en tant que manager?

L’interdiction de Manchester City à l’UEFA a accru la spéculation déjà fervente concernant l’avenir de Pep Guardiola à l’Etihad. Si Guardiola doit partir, le favori pour succéder à l’Espagnol est Mauricio Pochettino, qui est également préféré pour prendre le relais à Old Trafford en cas de limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer.

Avec divers rapports affirmant que l’Argentin préférerait le travail à la ville et avec Solskjaer aux prises avec des problèmes à la fois sur le terrain et en dehors, les Red Devils pourraient devoir commencer à chercher ailleurs un nouveau manager.

L’autre grand nom du cadre est l’italien Massimiliano Allegri. C’est une connexion naturelle – Allegri est considéré comme l’un des meilleurs managers du monde et a guidé la Juventus vers cinq Scudettos consécutifs et quatre doubles de championnat et de coupe au cours de ses cinq années au club – une réalisation presque sans faille. Il a été licencié de manière controversée après que la Juve a été éliminée de la Ligue des champions par l’Ajax en quart de finale la saison dernière.

On rapporte qu’Allegri voudrait le poste à United, donc on pourrait penser qu’il doit être le favori pour reprendre les rênes d’Old Trafford si Poch part ailleurs.

Cependant, il y a quelques problèmes avec Allegri. Malgré son incroyable succès à la Juve, son record au club précédent de Milan était beaucoup moins brillant. Il a remporté le Scudetto lors de sa première année au club, mais il l’a fait avec une équipe si riche en talents – y compris Zlatan Ibrahimovic, 28 ans, Thiago Silva, Alessandro Nesta, Clarence Seedorf et Robinho – que c’était presque prévu. Il a été limogé par les Rossoneri à mi-chemin de la saison 2013-14 avec l’équipe située dans la moitié inférieure de la Serie A. Son taux de victoire de 51,4% avec Milan est aussi désastreux que son taux de 70,48% avec la Juve est impressionnant.

Un autre problème avec Allegri est qu’il n’a aucune expérience de la gestion en dehors de l’Italie. La connaissance d’Allegri sur le jeu anglais et sa capacité à adapter sa tactique en conséquence sont des facteurs inconnus qui peuvent affecter ses chances de succès.

Mais peut-être le plus important de tous, le style de jeu préféré d’Allegri peut difficilement être considéré comme un bon match pour Manchester United. Son style est patient, basé sur la possession et prudent. En effet, malgré le succès qu’il a remporté à la Juve, il a souvent été critiqué pour ses tactiques ennuyeuses et après Louis Van Gaal et José Mourinho, c’est la dernière chose que les fans de United veulent voir à Old Trafford.

Max Allegri a eu une longue et fascinante discussion sur l’ADN de la #Juventus, la recherche du résultat plutôt que du style et la preuve que “le football n’est pas une science exacte, c’est un art”. https://t.co/kuBJnb8k1f #SerieA #UCL #JuveToro #JuveTorino pic.twitter.com/fJuxHonC1k

– footballitalia (@footballitalia) 3 mai 2019

Qui alors cela laisse-t-il dans le cadre? La hiérarchie d’Old Trafford a essayé l’expérimenté, le flamboyant et l’homme du club – et aucun n’a ramené le succès à Old Trafford. Alors peut-être qu’il est temps d’aller pour quelqu’un de jeune, avec de nouvelles idées et une approche moderne du jeu.

Une option est Eddie Howe de Bournemouth. Ce que le joueur de 42 ans a accompli à Bournemouth est tout simplement incroyable.

Lorsque Howe a pris les rênes pour la première fois à Dean Court en janvier 2009, le club était à 10 points de retard au bas de la Ligue Deux et menacé d’extinction. Les Cherries avaient entamé la saison avec -17 points car ils avaient été condamnés à une amende pour insolvabilité. Mais Howe, 31 ans, les a dirigés vers l’une des plus grandes évasions que le football ait jamais vues en évitant la relégation le dernier jour de la saison. Il les a ensuite immédiatement conduits à la promotion en Ligue 1 lors de sa première saison complète en tant que manager.

Howe a rejoint Burnley au milieu de la saison suivante, mais a quitté Turf Moor pour des raisons familiales lors de sa deuxième saison. Il a ensuite rejoint Bournemouth en octobre 2012 alors qu’ils étaient à mi-table de la Ligue 1 – à peu près là où il les avait laissés. Il a ensuite immédiatement obtenu la promotion du club au championnat. Deux ans plus tard, il a mené les Cerises en Premier League.

Incroyablement, Bournemouth a survécu cinq saisons de plus au plus haut niveau et même s’ils sont dans une bataille de relégation ce trimestre, la réussite de Howe à Dean Court est l’un des plus grands exploits de l’histoire de la gestion du football.

Mais ce n’est pas un gang fou de Wimbledon. Ce qui est le plus remarquable dans le succès de Howe avec Bournemouth, c’est qu’il l’a fait en jouant au football.

Howe n’a que 42 ans et connaît la Premier League à l’envers. Le seul point d’interrogation sur lui est qu’il n’a aucune expérience européenne ni expérience de gestion d’un grand club. Ce dernier pourrait être atténué en nommant un directeur du football. Mais malgré ce pari, Howe serait une signature incroyablement positive et excitante pour les Red Devils.

Si Howe, 42 ans, semble jeune, qu’en est-il d’un homme de 32 ans? C’est l’âge d’un des managers les plus connus du football mondial, Julian Nagelsmann. L’Allemand, connu sous le nom de «mini Mourinho», a été nommé entraîneur-chef de 1899 Hoffenheim en octobre 2015 à l’âge de 28 ans, devenant ainsi le plus jeune manager de l’histoire de la Bundesliga. Hoffenheim a terminé 17e en Bundesliga lorsque Nagelsmann a pris le relais, à 7 points de la sécurité. Il les a menés à la victoire dans 7 de leurs 14 matches restants et a terminé un point au-dessus de la place des éliminatoires de relégation. La saison suivante, Hoffenheim a terminé un incroyable quatrième et s’est qualifié pour la Ligue des champions pour la première fois de son histoire.

Nagelsmann a ensuite déménagé au Red Bull Leipzig au début de cette saison. Ce fut un début presque parfait pour le jeune manager. Red Bull est en tête de la Bundesliga avec 45 points en 23 matchs, deux points au-dessus du puissant Bayern Munich et trois points devant le Borussia Dortmund.

Lors de la première saison du club en Ligue des champions, Nagelsmann a guidé Leipzig au sommet du groupe G et tous les regards seront rivés sur eux mercredi alors qu’ils affronteront les Spurs lors du match aller de leurs 16 derniers matchs.

Nagelsmann est un autre entraîneur à l’esprit d’attaque et aime utiliser la haute presse qui a été la marque de commerce d’Ole Gunnar Solskjaer à Old Trafford. Comme Pochettino et Howe, l’Allemand représenterait donc une transition naturelle du Norvégien en termes de construction d’équipe et de mentalité.

Alors qu’un joueur de 32 ans sans expérience en Premier League représenterait évidemment un énorme pari pour les Red Devils, il y a une qualité d’étoile à propos de Nagelsmann qui fait penser à un jeune Jurgen Klopp et il a été rapporté qu’il était en effet sur le radar de United car ils évaluent les options managériales.

Bien que les goûts de Pochettino et Allegri soient des paris beaucoup plus sûrs et plus susceptibles de devenir le prochain manager de Manchester United, dans Howe et Nagelsmann, les Red Devils ont deux alternatives passionnantes et potentiellement explosives qui pourraient insuffler une nouvelle vie et inculquer des idées visionnaires à la première équipe de plus en plus torpide. coaching mis en place.

Odion Ighalo devrait faire ses débuts pour United lors du match de la semaine prochaine contre Chelsea. Mais que savez-vous des joueurs africains de Man United au fil des ans? Répondez à notre quiz pour tester vos connaissances!