Qui vient et qui va: comment Gênes peut changer sur le marché d’hiver

Nicola et Gênes ont été clairs. D’abord le cycle des jeux Sassuolo, Turin et Vérone et ensuite faire les évaluations du marché. Après la défaite de “Bentegodi”, il est temps de réfléchir au coach rossoblu en vue des deux dernières semaines de négociations. Dans cette session d’hiver, les retours de Perin, Behrami et Destro ont déjà été enregistrés, qui sont allés remplir l’équipe disponible pour le technicien piémontais, mais il n’est pas exclu que d’autres corrections puissent encore être fixées. Le directeur sportif Francesco Marroccu travaille déjà pour achever les opérations fonctionnelles de l’entraînement rossoblu.

Deux noms pour l’attaque – En attaque, le nom principal est celui lié à Roger Martinez. L’attaquant colombien né en 1994 porte le maillot de l’Amérique, une équipe qui joue dans le meilleur championnat mexicain. Il est le premier choix du Griffin même si, en plus de la compétition, le temps – en cas d’achat – de l’acclimatation à notre championnat doit être pris en compte. L’autre nom persistant est celui de Vittorio Parigini, désignant Turin mais cela pourrait être une situation qui pourrait aller au port pour l’été.

Trois sorties – Opérations entrantes mais aussi sortantes pour Gênes. Riccardo Saponara est revenu du prêt à la Fiorentina. Le milieu offensif se déplacera à Lecce dans cette deuxième partie du championnat, une équipe qui rivalise avec le rossoblu pour la sécurité. Le gardien de but Jandrei et le défenseur Jawad El Yamiq ont également des valises en main. Pour les deux, un prêt est promis.

