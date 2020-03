Quinze joueurs vendus par Jose Mourinho à Manchester United et où ils sont maintenant

MANCHESTER, ANGLETERRE – 04 DÉCEMBRE: Jose Mourinho, directeur de Tottenham Hotspur réagit lors du match de Premier League entre Manchester United et Tottenham Hotspur à Old Trafford le 04 décembre 2019 à Manchester, Royaume-Uni. (Photo de Michael Steele / .)

Jose Mourinho a pris le relais à Manchester United en 2016 et a marqué le club en signant Paul Pogba pour un record du monde de 89 millions de livres sterling. C’était l’une de ses plus grandes contributions à l’équipe. Cependant, comme Mourinho a de nouveau obtenu sa malédiction pour la troisième saison, United l’a limogé en décembre 2018. Malgré cela, le «Special One» autoproclamé a déchargé de nombreux joueurs, et voici où 15 des joueurs vendus par le patron portugais sont maintenant .

Quinze joueurs vendus par Jose Mourinho à Manchester United

Bastian Schweinsteiger

Indice de réussite – 5/10

Comme beaucoup de légendes du jeu, Bastian Schweinsteiger a vu les dernières années de sa carrière en MLS. Louis van Gaal a signé le milieu de terrain allemand en 2015, ayant travaillé avec lui entre 2009 et 2011. Bien qu’il ait dépassé son apogée à ce stade, Schweinsteiger a fourni à United de l’expérience et a bien servi son temps là-bas. Depuis qu’il a rejoint Chicago Fire en 2017, il a vu sa carrière, faisant 92 apparitions pour le nord des États-Unis, et a pris sa retraite fin 2019.

Nick Powell

Indice de réussite – 4/10

Après que les Red Devils l’ont signé pour un prix élevé en 2012, Nick Powell a été présenté comme l’un des meilleurs talents de la Premier League. Cependant, plusieurs périodes de prêt échouées ont rapidement annulé cela, et l’Anglais a finalement conclu un contrat permanent avec Wigan Athletic en 2016. Par rapport à l’excitation qui l’entourait, la carrière de Powell après United a été sombre, mais il est devenu un bon joueur dans le championnat néanmoins. L’Anglais a joué un rôle clé dans la promotion de Wigan au deuxième niveau en 2017/18 et est devenu un élément important de la formation de Stoke City depuis son arrivée l’été dernier.

Victor Valdés

Indice de réussite – 6/10

Un autre joueur plus âgé signé par le prédécesseur de Mourinho, Victor Valdés n’a jamais été le premier choix pour United, jouant seulement deux fois au cours de sa période de deux ans, dont une a été prêtée en Belgique. Il est l’un des nombreux joueurs plus âgés vendus par Mourinho, et il a quitté définitivement les Red Devils en 2016 lorsqu’il a rejoint Middlesbrough sur un transfert gratuit. Il a gardé huit draps propres lors de ses 28 matches de Premier League là-bas avant de prendre sa retraite à l’été 2017.

Will Keane

Indice de réussite – 3,5 / 10

Ce sont finalement les blessures qui ont privé Keane de sa chance à United. De nombreux sorts de prêt qui n’ont abouti à rien se sont finalement soldés par sa vente à Hull City en 2016. Il n’a toutefois jamais trouvé sa place dans la première équipe là-bas et a passé la deuxième moitié de la saison dernière en prêt à Ipswich Town, avant de rejoindre définitivement l’été dernier. . Le joueur de 27 ans est maintenant le premier choix de l’équipe de League One, et avec peu de battage médiatique l’ayant entouré à United et des blessures ayant tourmenté une grande partie de sa carrière, il n’est peut-être pas surprenant qu’il soit tombé dans les divisions inférieures de l’Angleterre.

Tyler Blackett

Indice de réussite – 4,5 / 10

La chose la plus mémorable à propos de Tyler Blackett a été quand il a remplacé le défenseur central lorsque des blessures ont éclaté pendant la première saison de Louis van Gaal, notamment son affichage lors d’une défaite de 5-3 contre Leicester City. L’Anglais a donné un penalty et a reçu un carton rouge. Jose Mourinho a vendu Blackett à son arrivée à Manchester United, et le joueur de 25 ans s’est installé dans le championnat avec Reading comme défenseur de premier choix.

Paddy McNair

Indice de réussite – 4/10

Comme Blackett, les moments les plus marquants de Paddy McNair sont survenus au début de la saison 2014/15, alors qu’il remplaçait le défenseur central. Jamais vraiment de qualité Manchester United, Jose Mourinho a également délogé McNair lors de son premier été en charge. L’Irlandais du Nord n’était pas le premier choix à Sunderland et était avec eux pendant deux saisons, qui les ont tous deux relégués. Il joue maintenant régulièrement pour Middlesbrough à l’arrière central et au milieu défensif.

Memphis Depay

Indice de réussite – 8/10

Ne s’étant jamais vraiment installé à Old Trafford, Memphis Depay a quitté les Red Devils en janvier 2017, les échangeant contre l’Olympique Lyonnais. En France, le Néerlandais a été excellent, marquant et assistant très bien pour Lyon. Il a également impressionné en Ligue des champions, et il est l’un des joueurs vendus par Mourinho, dont ils peuvent regretter la vente.

Morgan Schneiderlin

Indice de réussite – 5,5 / 10

Après une saison 2014/15 exceptionnelle à Southampton, Manchester United a recruté Morgan Schneiderlin. Le Français est cependant moyen depuis son déménagement à Manchester, et ils l’ont vendu à Everton pour environ 20 millions de livres sterling. Depuis lors, il a été médiocre, mais reste à Goodison Park, pour l’instant, jouant un petit rôle dans le milieu de terrain des Toffees.

Guillermo Varela

Indice de réussite – 4/10

Bien qu’il ait l’air prometteur en apparaissant sous un maillot de Manchester United, Guillermo Varela a quitté United en août 2017, après avoir affronté certains ailiers de haut niveau à United. Il est maintenant au FC Copenhague, n’ayant pas trouvé de cohérence pour le CA Peñarol, et joue régulièrement pour la formation danoise.

Wayne Rooney

Indice de réussite – 6,5 / 10

En tant que l’un des meilleurs joueurs du club de son histoire, c’était probablement le bon moment pour Wayne Rooney de quitter Manchester United en 2017. Après dix buts, deux passes décisives et 31 apparitions en Premier League pour son équipe, Rooney a quitté Everton un an après avoir rejoint, passer à la MLS avec DC United. Il a obtenu une bonne forme de marquage de buts là-bas, avec 18 engagements directs dans la MLS au cours de ses deux saisons avec le club, et a déménagé dans le comté de Derby en janvier. Depuis lors, il a affronté son ancienne équipe et a eu un bon impact jusqu’à la suspension du football.

Zlatan Ibrahimovic

Indice de réussite – 7/10

Zlatan Ibrahimovic a donné à Manchester United deux merveilleuses saisons après avoir rejoint gratuitement le Paris Saint-Germain. La légende suédoise a marqué 29 buts au cours de son séjour avec le club, aidant United à une deuxième place avant de partir pour LA Galaxy de la MLS en 2018. Zlatan a été incroyable pendant son séjour en Californie, avec 68 engagements directs en 58 matches. . Il a depuis réintégré l’AC Milan, où il est susceptible de voir le reste de sa carrière.

Adnan Januzaj

Indice de réussite – 6/10

Un des talents les plus en vogue du début de la décennie, Adnan Januzaj a fait son entrée dans l’équipe première pendant la saison de David Moyes. Il a disputé 27 matches, sous les projecteurs avec deux buts lors de la victoire de United contre Sunderland, 2-1, lors de ses débuts. Il semblait être une star de l’avenir, cependant, les périodes de prêt ratées ont ruiné sa carrière et il a rejoint la Real Sociedad à l’été 2017, où il est devenu un joueur semi-régulier de l’équipe première.

Henrikh Mkhitaryan

Indice de réussite – 5/10

Après un passage réussi au Borussia Dortmund, Manchester United a signé Henrikh Mkhitaryan en 2016. Cependant, il n’a pas atteint les sommets de son temps avec Dortmund et a troqué Old Trafford pour les Émirats, rejoignant Arsenal en 2017. Il n’y a pas impressionné non plus, cependant, et est prêté à Roma cette saison, avec l’ancien coéquipier Chris Smalling.

Sam Johnstone

Indice de réussite – 5,5 / 10

Avec Jose Mourinho favorisant Joel Pereira, et Dean Henderson se portant également bien sur les périodes de prêt, Sam Johnstone est devenu excédentaire par rapport aux exigences à Old Trafford en 2018. West Bromwich Albion a acheté l’Anglais, et il est maintenant leur gardien de but de premier choix.

Daley Blind

Indice de réussite – 6,5 / 10

L’une des meilleures signatures de Louis van Gaal, Daley Blind a été d’une grande aide pour United pendant son séjour là-bas, en particulier pour combler les blessures grâce à son incroyable polyvalence. Il a rejoint l’Ajax en 2018 et a formé un excellent partenariat avec le talent en devenir Matthijs de Ligt avant de déménager l’été dernier. Après des problèmes de santé cardiaque fin 2019, il est récemment revenu et a retrouvé la forme avant la suspension du football.

