Quique Setién à Barcelone: ​​le nouvel entraîneur du Barça annule la journée libre de l’équipe d’Espagne Culé

Mieux vaut prévenir que guérir. Sans plus de temps pour «manquer» Ernesto Valverde, Barcelone Vous devez changer la «puce» dès que possible car la Liga reprend le week-end, et bien que les Catalans soient au sommet du classement, ils partagent le sommet avec le Real Madrid, qui vient avec la morale au sommet. Voilà pourquoi le nouveau DT culé Quique Setién a décidé d’annuler le jour de repos que le personnel avait convenu avec le «Txingurri».

Avec Valverde, les Catalans avaient de la liberté tous les mercredis, mais cela n’a changé que le premier jour sous les ordres de Setién, qui a prévu une formation dans la ville sportive de Sant Joan Despí, dans le domaine de Tito Vilanova, depuis 11: 00 h 00 (heure locale).

Et c’est que Quique Setién veut préparer au mieux sa première dimanche prochain, dans le match de Liga que le Barça affrontera Grenade au Camp Nou.

Formation en double équipe

Setién a terminé sa première journée comme entraîneur de Barcelone en dirigeant son nouveau staff dans une double session, interrompue à midi par la présentation en société du technicien.

L’entraîneur de Santander a eu une brève conversation avec les poids lourds de la garde-robe du Barça, y compris le capitaine, Lionel Messi, et a présenté son équipe, composée d’Eder Sarabia (deuxième entraîneur), Jon Pascua (entraîneur des gardiens de but) et Fran Soto (entraîneur physique).

