Quique Setien au retour du Real Betis, Loren Moron et Barcelone à l’extérieur

Le patron de Barcelone, Quique Setien, a donné sa conférence de presse habituelle d’avant-match samedi avant le choc de la Liga demain au Real Betis.

Le joueur de 61 ans a été interrogé sur la perspective de prendre son ancienne équipe, le type d’attaquant qu’il aimerait signer, la forme douteuse du Barca et a également parlé d’un certain nombre de joueurs de Barcelone et du Betis.

Voici les meilleurs morceaux:

Setien sur Real Betis

C’est un jeu spécial pour moi et mon personnel. Nous y étions depuis deux années extraordinaires. Quelques nouveaux joueurs ont rejoint le club mais nous connaissons bien les joueurs auxquels nous allons faire face. Mais ce n’est pas parce que je les connais que je les ai sous contrôle. Nous savons que ce sera un match très difficile. Ils n’ont peut-être pas obtenu de très bons résultats récemment, mais ils ont très bien battu la Sociedad lors de leur dernier match à domicile.

Setien sur quel type d’attaquant il veut

La polyvalence est évidemment très importante pour nous, mais cela peut être difficile à trouver. Vous ne pouvez avoir que ce qui est sur le marché. Nous avons d’abord besoin d’une autorisation pour signer un joueur. Nous avons pas mal de noms sur la liste mais il y a d’autres conditions auxquelles nous devons penser. Cela ne dépend pas toujours de moi ou du club mais des circonstances. Évidemment, nous devons trouver quelqu’un et je suis sûr qu’il nous aiderait.

Setien sur Loren Moron

Bien sûr, nous connaissons très bien Loren. C’est un joueur qui a beaucoup à offrir, un joueur très intéressant. Il a été le meilleur buteur de la ligue pendant plusieurs semaines. Que puis-je dire? Je pense que c’est un très bon joueur aux nombreuses vertus.

Setien en forme à l’extérieur

Je pense que nous nous sommes beaucoup améliorés. L’autre jour, à Bilbao, nous nous sommes améliorés, mais nous n’avons pas eu de chance. À la cinquième minute, nous avons eu une chance claire et nous ne marquons pas. Et puis, à la fin, ils marquent. Ça arrive. Parfois, il n’y a pas d’explication logique mais cela arrive. Tout à coup, les choses peuvent changer plus tard. On ne peut pas trop s’y attarder, juste se concentrer sur l’amélioration et ce que nous avons à faire avec le ballon.

Setien sur l’absence de Pique, n’ayant que 14 joueurs de la première équipe disponibles

Nous avons des joueurs qui sont venus s’entraîner avec l’équipe B. Araujo voyagera sûrement avec nous. Il y a d’autres joueurs que nous regardons. Nous allons essayer de trouver des solutions en défense mais la position à renforcer est en attaque.

Setien à la sortie de Copa del Rey

Je pense que nous avons tous la même pensée. Nous avons été blessés en perdant, mais nous en avons beaucoup appris. Nous devons essayer de tirer les bonnes conclusions de ce match. Il s’agit maintenant de revenir sur le terrain, de jouer à un autre jeu, il n’y a pas beaucoup de temps pour s’attarder sur vos peines. Vous devez être frais et prêt pour demain.

Setien Riqui Puig et Alex Collado

Ce sont deux joueurs très différents, nous déterminons de quel type de joueurs nous avons le plus besoin. Ils ont tous les deux la possibilité de jouer, nous voyons ce qu’ils sont capables de faire lors des séances d’entraînement. Riqui a beaucoup de compétition dans sa position, mais Collado aura sûrement plus de chances car il attaque plus.