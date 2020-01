Quique Setien de Barcelone doit obtenir le bon remplaçant Luis Suarez

Il est juste de dire que les choses ont bien commencé pour Quique Setien.

Malgré son arrivée à la mi-saison et le remplacement d’un entraîneur d’Ernesto Valverde qui était, à tout le moins, apprécié par les membres seniors de l’équipe, l’ancien Betis a rapidement injecté son propre style.

Rejoindre les rondos et s’assurer que son temps initial avec l’équipe a été passé aussi près que possible d’eux, a vu une intégration plus rapide que d’habitude.

Il est clair que les joueurs lui font déjà confiance et seuls les prochains mois verront si sa location a été un coup de maître ou non.

Plus de 1000 passes contre une équipe acharnée de Grenade l’ont également vu remporter des éloges parmi les supporters, même si la victoire a été la plus mince des marges.

Les pousses vertes de quelque chose de spécial étaient là pour tout voir, et sa promesse de faire jouer une fois de plus un football attrayant, a certainement été respectée au cours de ces 90 minutes dans un froid glacial du Camp Nou.

Mais vient maintenant un premier vrai test.

Luis Suarez sera absent pour la plupart, sinon toute la saison, et si les Blaugranes conservent un intérêt réel pour l’une des compétitions pour lesquelles ils sont engagés, alors un remplacement valable est un must.

Depuis la nouvelle, Setien a en effet besoin d’un autre attaquant maintenant, un certain nombre de noms ont été jetés dans le ring.

On dit que Pierre-Emerick Aubameyang a l’intention de forcer un déménagement à Barcelone, la promesse du football de Ligue des champions trop belle occasion à manquer.

Bien que ses prouesses offensives ne soient pas mises en doute, et son rythme donnera certainement au Barca quelque chose qui leur manque à l’avance sans Ousmane Dembele in situ, son âge et son prix restent des points d’attachement.

Souvent utilisé dans les deux premiers à Arsenal, Setien peut avoir besoin de changer légèrement sa formation afin d’accueillir le joueur dans un rôle qui lui vient plus naturellement.

De plus, avec les Catalans ayant un œil sur Lautaro Martinez en été, le leader des Gunners n’est pas seulement une solution à court terme, alors le club risquerait-il de ne pas conclure un accord pour l’homme de l’Inter?

Lautaro Martinez:

– attaquant rapide et fort avec des compétences de dribble décentes

– excellent contrôle rapproché et technique

– superbe mouvement hors du ballon et instinct de tueur

– bon dans l’air malgré sa taille

– polyvalent / s’intégrerait dans n’importe quel système

Le mélange d’Aguero & Falcao. Tellement bon et complet. pic.twitter.com/dNk9JmlNAi

– FootballTalentScout – Jacek Kulig (@FTalentScout) 17 janvier 2020

À cette fin, Olivier Giroud a plus de sens. Sur le plan de l’âge, un contrat de six mois a du sens pour les Blaugranes, et son expérience, notamment aux côtés d’Antoine Griezmann dans l’équipe nationale française mise en place, fait de lui un véritable candidat.

Son jeu de hold-up est sans pareil, et la chance de certains matchs réguliers plaira sûrement au Français, même si c’est pour le temps le plus court.

Rodrigo Moreno de Valence a également été vanté, et son style conviendra certainement au Barça.

Les caractéristiques physiques et la connaissance du haut vol espagnol l’ont placé en bonne position pour être pris en considération, mais comme pour Aubameyang, le coût de sa sécurité et la durée actuelle du contrat s’avéreront probablement prohibitifs.

La contribution de Setien à tout accord sera primordiale, tout comme la manière dont il obtient que son nouveau numéro 9 s’intègre dans son système.

Cela pourrait faire la différence entre gagner un titre ou non.