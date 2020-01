Quique Setien de Barcelone sur les attaquants, Ousmane Dembele et Copa del Rey

Quique Setien a rencontré la presse mardi pour parler du choc de la Copa del Rey de Barcelone contre l’UD Ibiza cette semaine.

Le nouveau patron de Barcelone a parlé de la recherche par le club d’un N ° 9, Ousmane Dembele, de la perspective que Lionel Messi joue demain et de ce qu’il attend d’Ibiza.

Voici les meilleurs morceaux:

Setien sur la recherche n ° 9 du Barca

C’est vrai que nous l’envisageons, nous en avons parlé. Nous devons encore mûrir un peu plus les choses. Ce n’est pas quelque chose qui me dérange trop. Je suis plus préoccupé par le match de demain et Valence. C’est une question que nous devrons étudier avec la direction sportive et trouver la solution la plus pratique.

Setien est ensuite interrogé à nouveau sur la signature d’un attaquant

Ce sont des problèmes internes et il est préférable que vous ne me posiez pas de questions parce que je ne vais rien dire, alors ne perdons pas de temps.

Setien sur la question de savoir si Messi jouera demain

Je vais devoir voir ce qui se passe à l’entraînement. J’ai une idée en tête mais je dois voir ce qui se passe à l’entraînement. Je dois regarder le reste des joueurs et voir quel XI de départ nous pouvons mettre en place qui est compétitif et équilibré.

Setien sur Ousmane Dembele

Dembele est un joueur extraordinaire qui n’a malheureusement pas eu beaucoup de constance. Il va être un joueur très important pour l’équipe, pour le club. Il va beaucoup nous aider.

Setien sur le match de demain contre Ibiza

Les circonstances sont ce qu’elles sont avec la météo (Storm Gloria) et le terrain. Nous devons nous y adapter, c’est évident. Il y a beaucoup de choses que nous aimerions pouvoir faire que nous ne pourrons pas faire, mais nous allons essayer. Nous devons voir le temps qu’il fait, s’il pleut ou qu’il y a du vent, et puis il y a le terrain artificiel. Ibiza se comporte bien et connaît une saison extraordinaire. Ils sont sur une série de six matchs sans défaite et ils ne rendront certainement pas les choses faciles. Nous devons nous concentrer sur le fait que ce sera un match difficile, les conditions sont quelque chose qui égaliseront beaucoup.

Setien sur Vidal, départ Rakitic

Tant qu’ils sont ici. Je les ai à 100% dans mes plans. Chaque joueur que nous avons en vaut la peine pour moi. Je ne pense à aucun départ.

Setien sur Emerson

Evidemment, Emerson est un joueur que je connais bien. Je regarde sa progression et il continue de s’améliorer tous les jours. Il a eu un très bon match l’autre jour. Lorsque le moment sera venu, nous l’évaluerons.

Setien sur la Copa del Rey

Je donne toujours beaucoup d’importance à chaque compétition. J’ai toujours aimé la Copa del Rey en tant que joueur et manager. C’est une belle compétition et j’essaierai certainement de la gagner. Tout comme je veux gagner la Liga et la Ligue des champions.

Valverde sur cravate unijambiste

Il n’y a évidemment aucune marge d’erreur. Si vous regardez les choses à long terme avec le nombre de jeux, il est bon d’avoir une seule égalité. Mais cela signifie également que les jeux deviennent très délicats. Je dois penser à ce jeu et à l’avenir. Évidemment, il y aura des joueurs qui joueront beaucoup de matchs au cours de la saison, qui voyageront mais se reposeront.