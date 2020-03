Quique Setien dit que Barcelone a l’air «bonne et forte» après la victoire de la Real Sociedad

Le manager de Barcelone, Quique Setien, a qualifié son équipe de «bonne et forte» après la victoire 1-0 de samedi sur la Real Sociedad au Camp Nou.

Un penalty de Lionel Messi en retard a donné aux hôtes les trois points et les a vu revenir en haut du tableau avant le déplacement du Real Madrid au Real Betis dimanche.

Setien semblait assez content de la victoire et a dit qu’il savait que ce serait un match difficile contre les finalistes de la Copa del Rey.

«Je suis en charge de l’équipe, c’est ce qui m’inquiète. Et l’équipe est bonne, le moral est fort, c’est vrai que nous venons d’une défaite douloureuse mais je vois l’équipe bonne et forte.

«Nous savions que ce serait un match très compliqué. La Real, je pense, avait disputé six matchs consécutifs, notamment au Bernabeu. C’est une équipe qui travaille bien avec le ballon et quand ils surmontent votre pression, les joueurs sont devant la qualité pour vous faire du mal. Pendant ce temps, nous avons contrôlé le jeu en plusieurs phases et généré de nombreuses occasions. »

Barcelone a maintenant une semaine pour se préparer à son prochain match contre le Real Mallorca au stade Iberostar. Ils ont remporté le match retour 5-2 en décembre.