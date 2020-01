Quique Setién entraînera le Barça jusqu’en juin 2022 »Pressfootball

Lundi 13 janvier 2020

À travers les réseaux sociaux, Barcelone a accueilli son nouveau directeur technique et a également livré les détails de l’accord. L’entraîneur cantabrique sera présenté demain et signera avec le club ‘Blaugrana’ jusqu’à fin juin 2022.

Enfin, Barcelone a officialisé l’arrivée du successeur d’Ernesto Valverde, Quique Setién. L’ancien entraîneur du Betis est parvenu à un accord avec le club d’Arturo Vidal et a scellé son mandat à la banque ‘Blaugrana’ jusqu’au 30 juin 2022. Il devrait signer un contrat demain et donner sa première conférence de presse en tant qu’entraîneur ‘culé ‘.

Setién arrive à Barcelone en tant qu’entraîneur expérimenté, avec une carrière marquée par un football offensif et attractif aux yeux du spectateur. Celui né en Cantabrie, Santander, a dirigé des clubs comme Racing de Santander, où il a été promu en première division lors de la saison 2001-02. En outre, il a formé Logroñes et Lugo, ce dernier l’a emmené à la deuxième division du football espagnol. Avant de tomber en Catalogne, il a également dirigé le Deportivo Las Palmas et Betis, une équipe pour laquelle il s’était qualifié en Ligue Europa après avoir terminé à la sixième place de la Ligue lors de la saison 2018-19.

L’entraîneur cantabrique signera son contrat lors d’un événement privé, puis aura une séance photo dans l’herbe du Camp Nou et sera officiellement présenté lors d’une conférence de presse.

D’un autre côté, Barcelone et Valverde sont parvenues à un accord pour la résiliation du contrat qui unissait les deux parties. “Txingurri” quitte le banc “Barça” après avoir remporté 108 victoires, 35 nuls et seulement 20 défaites en 163 matchs en tant qu’entraîneur du Barça.

«Le Club exprime publiquement sa gratitude à Ernesto Valverde pour le professionnalisme, l’engagement, le dévouement et le traitement toujours positif et étroit qu’il a toujours montré envers tous les domaines qui composent la famille du« Barça », et lui souhaite bonne chance et succès dans le futur », indique le communiqué.

Quique Setién sera le nouvel entraîneur du FC Barcelone Bienvenue!

