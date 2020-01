Quique Setién es el elegido para entrenar al Barcelona

Le technicien cantabre négocie avec le club azulgrana son arrivée en fin de journée ce lundi. Ses actions ont grandi comme de la mousse tout au long de la journée, bien qu’à cette heure Valverde soit encore l’entraîneur.

Comme on peut le savoir le journal AS, Enrique Setién Solar, Quique Setién (27-9-1958) est très proche d’être le nouvel entraîneur de Barcelone. Ancien entraîneur de Lugo, Las Palmas et du Betis entre autres, le Cantabre négocie actuellement son transfert au club azulgrana, où il remplacera Ernesto Valverde. Setién a été l’une des premières options de la commission des sports et, en écartant Xavi et en condamnant Valverde, la possibilité s’est renforcée au cours de ce lundi. Le fait que l’option de Pochettino n’ait pas été bien accueillie par le public a activé l’option de Setién, qui ce lundi après-midi parlait déjà aux dirigeants de Barcelone.

Setién n’a jamais caché son désir de former Barcelone (“bien sûr que je voudrais le former”). Il veut aussi jouer pour le club : “Je lui ai dit que j’aurais donné un petit doigt pour avoir joué avec lui”. Cruyffista convaincu, son style de jeu est en partie lié à l’idée que le Barça se vend. Les actions de Setién montent en flèche en ce moment, même si Valverde est toujours l’entraîneur du Barça.