Quique Setién est choisi pour remplacer Valverde comme entraîneur du Barça

Quique Setién a été choisi pour remplacer Valverde comme entraîneur du FC Barcelone, après que le conseil d’administration ait approuvé le remplacement de Txingurri sur le banc des Azulgranas par le joueur cantabre.

La décision n’a pas été prise sans débat, mais les options de l’ex-Betis se sont levées depuis le matin, étant le profil qui a le plus convaincu. La journée a été frénétique à Can Barça. Depuis le matin, quand Valverde a dirigé son dernier entraînement, à midi, quand Bartomeu lui a communiqué dans la Cité Sportive qu’il ne continuerait pas à la tête de l’équipement, et l’après-midi, moment où dans un Meeting tendu Setién a été choisi comme l’entraîneur qui assumera la fonction jusqu’au mois de juin. Les détails du contrat doivent encore être finalisés, mais aucun problème n’est attendu. Son agent est déjà à Barcelone pour signer le contrat.

Quique avait plus d’avantages que d’inconvénients au vu des options proposées par le secrétariat technique. Un entraîneur très en phase avec l’école du Barça, un Cruyffista reconnu, proche de Guardiola, fervent défenseur de la victoire par le jeu, connaisseur et vétéran (62 ans) du football espagnol. Par contre, son manque d’expérience dans l’abri des grandes équipes. Il n’a jamais entraîné en Ligue des champions, son curriculum inclut le Racing de Santander (promotion en première division), Poli Ejido, l’équipe nationale de Guinée équatoriale (un seul match), Logroñés, Lugo (promotion en deuxième division et six saisons en deuxième division), Las Palmas et Betis, seulement les deux derniers en première division. Depuis, il attend une option de banc qui le convaincrait, et elle est venue. C’est sûrement l’opportunité de toute une vie pour Quique, qui, à 62 ans, est confronté au plus grand défi de sa carrière d’entraîneur.