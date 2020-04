Quique Setien explique comment Johan Cruyff a influencé sa tactique

Le manager de Barcelone, Quique Setien, a parlé de son admiration pour Johan Cruyff et de la manière dont le légendaire Néerlandais a influencé sa tactique.

L’athlète de 61 ans dit que regarder l’équipe de Cruyff a été une véritable révélation et l’a fait penser à son approche du jeu d’une manière différente.

«Jusqu’à ce que je puisse voir le Barca de Cruyff, je ne pensais pas beaucoup à la tactique et à ce qui se faisait. Je suis sorti sur le terrain pour jouer. Lorsque vous voyez Cruyff et cette équipe de Barcelone et que vous êtes sur le terrain et que vous les voyez commencer à jouer et à toucher le ballon, c’est vraiment quand vous dites: «Wow, qu’est-ce que j’ai fait tout ce temps? Voilà ce que j’aime. Parce que c’est contrôler le ballon. »

“Et quand j’ai commencé à voir comment le football se joue ici et que vous êtes entré sur le terrain et que vous couriez juste après le ballon et que vous avez passé 80 minutes à courir après le ballon, sans l’avoir, c’est à ce moment que vous commencez à voir le côté tactique des choses et vous dites: «Pourquoi cela se produit-il?» Alors vous commencez à analyser des choses, vous voyez des choses et vous voyez pourquoi elles se produisent. Et c’est là que vous réalisez vraiment ce que vous aimez et que vous commencez à vous faire une idée. C’est l’idée que j’ai suivie. “

Source | FC Barcelona