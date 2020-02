Quique Setien frustré par l’approche de Getafe contre Barcelone

Le manager de Barcelone, Quique Setien, n’a pas semblé trop impressionné par l’approche de Getafe lors de la victoire de 2-1 en Liga samedi au Camp Nou.

L’équipe de Jose Bordalas a fortement appuyé le Barca pendant les 90 minutes et leur jeu agressif ne semblait pas avoir trop bien fonctionné avec Setien.

«Les matchs se jouent sur le terrain. Ils ont fait 29 fautes et nous sommes repartis avec un carton jaune de plus qu’eux.

«Nous devons prendre des risques pour battre la presse. Lorsque nous l’avons réussi, nous avons été encrassés. Cela ruine le rythme du jeu. Je me plaignais au quatrième officiel parce que je pensais que l’arbitre aurait dû être plus sévère avec [them]. “

Les buts d’Antoine Griezmann et Sergi Roberto ont mis Barcelone en charge du match, mais Angel Rodriguez en a retiré un pour Getafe afin de mettre en place une arrivée tendue.

L’attaquant a été fortement lié à un déménagement au Barça récemment, et vous pouvez vous attendre à ce que ces rumeurs continuent après son but au Camp Nou.