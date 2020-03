Quique Setién ne s’est pas retourné et a parlé de la performance paresseuse de Messi: “Nous ne devons pas être obsédés”

Barcelone a perdu 2-0 contre le Real Madrid dans le Santiago Bernabéu et le Merengue, il est devenu le nouveau pointeur de la Ligue d’Espagne. Vinicius Jr. et Mariano Díaz, tous deux en deuxième mi-temps, ont marqué les buts de l’équipe de Zinedine Zidane, qui était supérieure et a conservé trois points clés dans la lutte pour le tournoi, alors qu’il reste 12 dates de clôture.

Une fois le match terminé, Quique Setién Il s’est entretenu avec les médias après sa première Classique en tant qu’entraîneur de Barcelone: ​​”La semaine dernière, nous avions deux points d’avance, maintenant ils sont un, il reste beaucoup et cela peut faire beaucoup de chemin. C’est une dure défaite car ces matchs vous affectent lorsque vous les perdez, évidemment, mais nous avons la capacité de récupérer. Il y a des choses positives à sauver et nous analyserons ce que nous n’avons pas bien fait. “

“Notre match était dans la première partie et nous avons bien fait les choses et nous avons généré des occasions, même avec une avant de marquer, mais à la fin cela ne pouvait pas être. Ils ont marqué et nous devons les féliciter “, a ajouté l’entraîneur de Barcelone.

Pour sa part, Setién a évoqué la fête paresseuse de Lionel Messi: “Nous avons également d’autres joueurs mais il est vrai que Leo est très important, mais nous ne devons pas être obsédés par le fait qu’il sera le seul joueur. D’autres joueurs nous ont également marqués dans d’autres jeux. Il y a eu des joueurs, comme Griezmann, qui ont eu des occasions qu’ils auraient pu les obtenir parce qu’ils étaient très clairs. Nous avons généré de nombreuses possibilités pour avancer et trouver des espaces, et nous sommes bien arrivés mais nous n’avons pas réussi. La chose la plus frustrante est d’avoir des occasions et de ne pas les marquer“il a fermé.