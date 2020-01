Quique Setién nouveau DT de Barcelone »Pressfootball

Lundi 13 janvier 2020

Le cycle de Valverde a pris fin de manière inattendue le lundi 13 janvier 2020, à la suite de la chute de la Super Coupe d’Espagne contre l’Atlético. Et immédiatement, le conseil d’administration a accepté de nommer Setién, qui s’est émerveillé du dôme avec son football offensif en passant par le Betis.

Pour roi mort, mettre roi dit le vieil adage. Et cela pourrait bien prendre ce qui se passe aujourd’hui à Barcelone. Après le revers en demi-finale de la Super Coupe d’Espagne, l’équipe «culé» a décidé de quitter Ernesto Valverde. Et sans temps pour les regrets, celui qui sera son successeur est Quique Setién.

Le nouvel entraîneur des Catalans, qui ne manque que de l’officialisation, a toujours été bien vu par le dôme des Catalans pour son football offensif. Et c’était son expression maximale dans le 4-3 qu’il avait atteint avec le Betis au Camp Nou le 11 novembre 2018, la seule chute du Valverde sortant jouant à domicile pour la Ligue.

À 61 ans, le DT a accepté de prendre les rênes d’urgence au Barça jusqu’à la fin de la saison 2019-2020, ce que Xavi et Ronald Koeman ont refusé. Plusieurs noms ont été mélangés, mais l’ancien entraîneur expérimenté a remporté la course à des noms comme Mauricio Pochettino, Thierry Henry, Massimiliano Allegri et Gabriel Milito.

Setién assume maintenant son défi le plus important dans sa carrière d’entraîneur, où il visera à maintenir le leadership dans la Ligue et à atteindre le plus haut niveau possible en Ligue des Champions, ceci après avoir dirigé Racing de Santander, Ejido, Lugo, Las Palmas , Betis et un match pour l’équipe de Guinée équatoriale.

Sa dernière expérience a été le set «bético», le casting qu’il a réalisé jusqu’à la fin de la saison 2018-2019 après ne pas avoir atteint les objectifs qu’il s’était fixés.