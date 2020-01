Quique Setien parle de la recherche de l’attaquant de Barcelone, de la sortie de Carles Perez et d’Arthur

Mercredi, Quique Setien s’est entretenu avec la presse avant le choc de la Copa del Rey avec Leganes au Camp Nou.

Le nouveau patron de Barcelone a été interrogé sur les adversaires de jeudi, les transferts entrants et sortants, la forme d’Arthur et le départ de Carles Perez.

Voici les meilleurs morceaux:

Setien sur Leganes

Le contrôle du jeu est notre objectif principal. Nous devons éviter les contre-attaques et nous allons essayer de prendre l’initiative dans le jeu. Mais nous devons contrôler les options dont Leganes dispose et essayer de les minimiser. Ce ne sera pas facile. Je pense que Leganes n’a pas grand-chose à perdre. Pour nous, c’est un jeu très important. Tout le monde ici veut passer au tour suivant et gagner la compétition.

Setien sur la signature d’un n ° 9

Tout d’abord, je suis ravi des options que j’ai dans mon équipe. Je ne vais pas nier que cela aurait été intéressant pour nous de faire venir un joueur, mais je me concentre toujours sur ce que j’ai et si quelqu’un vient, il sera le bienvenu. Si cela ne se produit pas, je serai ravi de travailler avec l’équipe que j’ai. J’ai l’habitude de travailler avec ce que j’ai. Je suis sûr que cette équipe est prête à participer à toutes les compétitions.

Setien au départ de Carles Perez

C’était une décision partagée. Ce dont j’ai parlé avec lui était très clair. Dans les décisions prises par le club, j’ai donné mon avis. C’est ça. Carles Pérez sait ce que je lui ai dit et il est également au courant de l’opinion du club.

Setien sur Arthur

L’autre jour, il a joué dans le onze de départ. Il a joué 55 minutes et il a fait beaucoup de bonnes choses sans aucun doute. Il manque un peu d’étincelle au moment où il a eu ses problèmes. Je suis sûr qu’il ira mieux alors qu’il se sent mieux.

Setien au départ

D’autres départs? Je ne peux rien garantir. On verra, ce sont des décisions que le club prend mais je pense qu’il est clair que personne ne part s’il ne veut pas partir