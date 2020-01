Quique Setien parle de Lionel Messi, La Masia et de la marche avec des vaches au dévoilement de Barcelone

Quique Setien a été officiellement présenté comme le nouveau patron de Barcelone mardi après avoir remplacé Ernesto Valverde à la tête du Camp Nou.

L’athlète de 61 ans a signé son contrat avec les champions d’Espagne puis a tenu une conférence de presse assez intéressante.

Setien a très clairement exprimé sa surprise et sa joie de rejoindre Barcelone, mais ce sont ses commentaires sur les jeunes joueurs et La Masia qui vont vraiment le plaire aux supporters.

Voici les meilleurs morceaux

Setien à son arrivée à Barcelone

Pas dans mes rêves les plus fous, je n’aurais jamais pu imaginer ça. Je suis quelqu’un de très émotif et aujourd’hui est une journée très spéciale pour moi. Je dois remercier le club. Je suis enthousiasmé par ce défi et ce projet. Hier, je marchais à côté des vaches dans mon village et maintenant je suis à Barcelone pour entraîner les meilleurs joueurs du monde.

Setien à la rencontre des joueurs

La volonté qu’ils ont est extraordinaire. Nous sommes absolument sûrs que nous allons nous comprendre très rapidement. Beaucoup de choses que nous leur proposerons, ils le savent déjà. Nous ferons de notre mieux pour améliorer tout ce que nous pouvons et pour obtenir les meilleures performances de chacun.

Setien sur Messi

J’ai dit non seulement à Messi mais à tous les joueurs. Évidemment, c’est un cas unique, mais j’ai beaucoup aimé regarder Barcelone au cours des 12-13 dernières années en regardant Barca, en les regardant à la télévision, en regardant cette équipe, ces joueurs. C’est très agréable d’apprécier vraiment le football. Je ne suis pas encore tout à fait conscient de ce que signifie entraîner le meilleur joueur du monde. Une chose est l’admiration et une autre est que chacun doit être à sa place.

Setien sur La Masia

Évidemment, ce club a une académie extraordinaire. Je ne connais pas en profondeur la majorité des joueurs, mais ils s’entraîneront avec nous et participeront et les joueurs de la première équipe doivent être clairs sur le fait que le talent qui arrive aura la chance s’il le mérite. Je ferai un effort spécial pour m’occuper de ces gamins. Parce que vous pouvez toujours avoir un nouvel enfant qui vient et ajoute de l’énergie à tout. Normalement, cela donne un coup de pouce à l’équipe et cela signifie que ceux qui sont au sommet ne se détendent pas non plus et c’est très important. Cela envoie un message à tous les enfants qui sont dans les rangs inférieurs du club, c’est un message que j’ai toujours envoyé et respecté. S’ils progressent vraiment et gagnent leur place, ils sont parfaitement capables de jouer dans la première équipe.

Setien sur le style de jeu

L’important est la philosophie, pour être clair sur quoi nous jouons. Il est possible que nous évaluions à un moment donné un changement par rapport au 4-3-3 ou 4-4-2 qui a été utilisé récemment. Nous devons examiner beaucoup de choses. La philosophie ne change pas, mais la formation pourrait.