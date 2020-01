Quique Setien parle de Riqui Puig, rondos et Grenade avant les débuts à Barcelone

Quique Setien a donné sa première conférence de presse d’avant-match en tant que patron de Barcelone avant le choc de dimanche contre Grenade au Camp Nou.

Le plaisir du nouvel homme à être le manager de Barcelone, sa passion et son enthousiasme pour le jeu étaient tous évidents alors qu’il répondait aux questions de la presse.

Voici les meilleurs morceaux:

Setien sur Riqui Puig

La première chose est de les connaître. Vous connaissez la plupart de la première équipe, mais vous ne les connaissez pas intimement avant de travailler avec eux pendant longtemps. Riqui Puig est un excellent joueur, tout comme les autres membres de l’équipe B. Bien sûr, il aura des chances, mais tous les joueurs aussi. Cette semaine, il s’est entraîné toute la semaine, peut-être que la semaine prochaine les choses seront différentes et il ne le fera pas. Mais il aura certainement toujours des options. Je ne me concentre généralement pas sur les noms, mais sur ce qu’ils font tous les jours à l’entraînement.

Setien sur Joing dans les rondos à l’entraînement

J’ai à peine touché une balle en six mois mais je vais aller mieux. Aujourd’hui, je dois dire que je ne me plaindrai pas, mais mes genoux, mes hanches … J’aime vraiment m’impliquer, le football est dans mon sang, c’est pour ça que je vis. Je suis tellement contente d’être ici. J’adore être avec des footballeurs, travailler avec eux, leur donner mes connaissances, apprendre d’eux aussi. Faire partie des exercices avec eux aussi, j’aime ça. J’oublie parfois que je ne suis pas l’un d’eux. J’ai l’impression d’être encore footballeur. Je l’apprécie vraiment et vous le constaterez tous les jours, que nous gagnions ou perdions, que nous soyons heureux ou tristes, plus forts ou plus faibles. J’ai besoin de cette énergie parce que c’est ce qui me fait du bien, c’est ce qui fait que tout le monde se sent bien.

Setien sur la victoire

Écoutez, je veux toujours gagner, soyons clairs. J’ai eu quelques problèmes à Séville avec ça. Ce que je veux faire, c’est gagner. Si je gagne mal en jouant, cela ne veut pas dire que je rentrerai heureux à la maison. Le résultat ne me suffit pas toujours. Je pense que nous sommes tous assez brillants pour savoir que si vous jouez bien, vous avez de meilleures chances de gagner.

Setien sur Grenade

Je suppose qu’ils voudront répéter le jeu qui a bien fonctionné pour eux. Ils pouvaient jouer de la même manière avec la très haute pression qu’ils généraient. Je dis toujours à mes joueurs d’attendre le meilleur de l’adversaire. Je comprends qu’ils essaieront de rendre les choses difficiles. Ce ne sera pas un jeu facile.

Setien sa première semaine

Cette semaine s’est bien mieux déroulée que ce à quoi je m’attendais car lorsque vous rejoignez une nouvelle équipe, il y a toujours de l’incertitude sur la façon dont les joueurs vont réagir. J’ai été surpris par leur attitude et leur volonté de travailler dur et d’accepter certaines des chances que chaque nouvel entraîneur apporte avec eux.

Setien sur Messi et Vidal

C’est vrai que j’ai parlé avec Léo, comme je l’ai fait avec presque tous les joueurs, j’ai parlé avec lui de la même manière que je l’ai fait avec Piqué ou Neto. J’aime échanger des opinions avec les joueurs et voir ce qu’ils en pensent. J’aime discuter de ce que je propose. Aujourd’hui, j’ai dit quelque chose à Vidal, qui s’est bien appliqué à l’entraînement. C’est ainsi que je travaille.