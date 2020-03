Quique Setién peut-il forger sa tactique à Barcelone par le biais de vidéoconférences?

Non seulement les joueurs prennent du temps pour jouer, mais ils prennent aussi du temps pour s’entraîner en groupe. Cela signifie que les joueurs doivent se maintenir en forme avec des exercices à la maison et donner des coups de rouleaux de papier toilette ou autre chose.

Mais qu’en est-il de l’entraînement tactique? Une équipe peut-elle être entraînée dans la tactique par vidéoconférence?

Les réunions tactiques sont courantes dans le football de haut niveau, mais cela se poursuit rapidement avec le travail sur le terrain d’entraînement.

Quique Setién est venu à Barcelone au milieu de la saison et n’a pas eu le temps d’enseigner à son équipe à sa pleine satisfaction. L’entraîneur a souvent déclaré lors de conférences de presse qu’il essayait toujours de communiquer des concepts à ses joueurs et qu’ils apprenaient toujours.

S’il est impossible d’enseigner pleinement sans travail tactique sur le terrain d’entraînement, il est possible que Setién puisse communiquer avec ses joueurs par le biais d’appels vidéo. J’espère que c’est quelque chose que le club prévoit d’utiliser. La récupération de Luis Suárez pourrait également être une doublure argentée pour la saison de Barcelone. Nous espérons tous que la crise des coronavirus en Espagne, et en fait ceux qui se déroulent dans le monde, s’améliorera dans les semaines et les mois à venir.