Quique Setien s’entraîne à Barcelone les yeux bandés devant le Real Betis

Quique Setien a fait s’entraîner ses joueurs de Barcelone avec les yeux bandés samedi lors de leur dernière séance avant leur match contre le Real Betis dimanche.

Un certain nombre de joueurs, dont Arturo Vidal, Antoine Griezmann, Nelson Semedo, Riqui Puig et Samuel Umtiti, ont tous été repérés en train de faire un exercice avec des snoods couvrant leurs visages.

Marca estime que l’exercice devait aider les joueurs à améliorer la «coordination et l’orientation» et estime qu’il leur a fallu un certain temps pour comprendre les choses.

Vous pouvez visionner certaines des séquences ci-dessous:

Ce n’est pas la première fois que Setien adopte une approche ludique inhabituelle pour l’entraînement au Barça. Mundo Deportivo a raconté comment il avait commencé avec un jeu pour enfants la semaine dernière et semble vouloir que ses joueurs s’amusent et rient lors de leurs séances d’entraînement.