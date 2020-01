Quique Setien s’entretient avec Antoine Griezmann, Rodrigo, Riqui Puig et Valence

Quiquen Setien s’est entretenu avec la presse vendredi avant l’affrontement de samedi en Liga avec Valence à Mestalla.

Le nouveau patron de Barcelone a été interrogé sur un éventail de sujets, notamment le rôle d’Antoine Griezmann, l’intérêt pour Rodrigo, le tirage de la Copa del Rey et les jeunes du club.

Voici les meilleurs morceaux:

Setien sur Griezmann en tant que n ° 9

Il est une option, il l’est vraiment. Maintenant que nous n’avons pas de numéro 9 spécifique, Griezmann est une alternative. Il a fait du bon travail l’autre jour et nous a beaucoup aidés. Nous en tiendrons évidemment compte. Il se détache bien de son marqueur.

Setien sur Riqui Puig

Il y a des choses intéressantes qu’il fait bien et d’autres choses qu’il doit améliorer. C’est un processus cependant. Comme pour chaque joueur, nous allons essayer de l’aider afin qu’il y ait plus de positifs que de négatifs. Nous travaillerons avec lui pour l’aider afin qu’il continue de grandir.

Setien sur Rodrigo

Rodrigo? J’aime tous les bons joueurs. C’est un footballeur extraordinaire, demain il pourrait nous poser des problèmes et c’est un joueur clé de leur équipe. J’aurais préféré qu’il ne joue pas, mais nous savons que s’il n’est pas là, il y aura un autre joueur qui entrera.

Setien sur Valence

Il est vrai que chaque fois qu’une équipe comme Valence perd son match précédent, son désir de rompre la course est une incitation. Je m’attends toujours à la meilleure équipe. Valence est définitivement une grande équipe avec de très bons joueurs et cela rendra les choses très difficiles pour nous. Ce sera un jeu de très haut niveau. Peut-être que nous avons la possibilité de leur faire plus de dégâts, mais c’est une équipe qui peut aussi vous attaquer et je suis sûr qu’ils le feront.

Setien sur le dessin de Leganes dans la Copa del Rey

Le fait que nous ne devions pas voyager et que nous puissions jouer dans notre propre stade est toujours un avantage. Plus encore en termes d’opposition potentielle, cela aurait pu être plus problématique. Nous avons déjà vu les conséquences pour de nombreuses équipes de Primera Division qui ont joué contre des adversaires qui semblent être des équipes plus petites, mais les choses peuvent se compliquer pendant les matchs.

Setien sur Abel Ruiz

J’ai dit à plusieurs reprises que j’apporterais des surprises ici car il y aura des joueurs que vous verrez à l’entraînement, puis ils s’arrêteront et retourneront dans l’équipe B. Et puis d’autres joueurs qui vont soudainement apparaître. Par exemple, Collado s’entraînera avec nous aujourd’hui parce que Puig est malade. Il sera habituel que nous voyions différents joueurs, c’est la façon de savoir quel niveau ils peuvent nous offrir. Tout le monde aura une chance.

Setien sur Ibiza

J’ai eu une grosse frayeur à Ibiza, je ne vais pas mentir. Je sais qu’il y a beaucoup de gens qui ne se soucient que des résultats, et non de la façon dont nous jouons, c’est le cas aujourd’hui dans le football. Mais il y a beaucoup de gens qui sauront si l’équipe a mérité de gagner ou non, ou si elle a bien joué ou non, vous devez regarder et analyser comment vous obtenez les résultats.