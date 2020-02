Quique Setien s’entretient avec Fabian Ruiz, Napoli, Lionel Messi et l’UCL

Quique Setien s’est entretenu avec la presse lundi avant le match de demain en Ligue des champions contre Naples au Stadio San Paolo.

C’est un début en Ligue des champions pour Setien et son homologue Gennaro Gattuso dans ce qui promet d’être un match assez intrigant en Italie.

Setien a parlé de Fabian Ruiz, de Naples, de la Ligue des champions, des défaites passées et du choc de dimanche avec le Real Madrid.

Voici les meilleurs morceaux:

Setien sur Fabian Ruiz

J’ai beaucoup d’affection pour Fabian, il a connu une croissance spectaculaire, je suis très heureux pour lui, j’espère que demain il ne montrera pas toutes ses vertus pour qu’on puisse l’arrêter. Je suis content de ses objectifs, il est extrêmement humble et une belle personne.

Setien sur Napoli

Nous attendons la meilleure version de Napol. Je pense que nous avons une dynamique très bonne et très positive. Nous avons eu des matchs vraiment difficiles ces dernières semaines et nous les avons très bien surmontés. Je pense que nous passons un bon moment.

Setien sur la Ligue des champions

C’est mon premier match de Ligue des Champions, c’est une motivation particulière, c’est émouvant pour moi de commencer ce voyage dans un stade comme celui-ci, plein de passion et d’histoire. Ce sera un jeu passionnant. Nous sortirons avec l’intention de marquer un but à l’extérieur, que ce soit avec plus ou moins de milieux de terrain, nous ne briserons pas notre intention. Nous allons essayer d’être courageux.

Setien sur les défaites de Roma et Liverpool

La réalité est que nous en avons très peu parlé, même si je suis sûr qu’ils l’auront en tête. Ce n’est peut-être pas comparable. Nous avons connu des matchs incroyablement difficiles et je pense que l’équipe va bien. L’équipe est convaincue que nous continuerons dans cette dynamique, j’espère que nous maintiendrons le niveau que nous donnons depuis un certain temps.

Setien sur Messi et Maradona

Leo est un grand joueur, qui fait ce qu’il fait dans chaque match depuis 14 ou 15 ans. C’est la différence que je vois. Nous n’avons pas vu un joueur aussi cohérent que Leo. J’ai aussi beaucoup aimé Maradona, ainsi que Cruyff. Ce sont eux qui m’ont fait aimer ce sport.

Setien sur le classique

Il y a deux compétitions que nous voulons affronter avec les garanties maximales, nous sommes dans un bon moment, demain nous affrontons Napoli avec énergie, puis au Clasico nous essaierons de faire de même.

Setien sur Lenglet ou Umtiti

Ils sont en pleine forme, je déciderai qui jouera, à 3h du matin. Pour le moment, je ne sais pas qui jouera.